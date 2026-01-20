Los ‘ogros’ tienen capas (y condiciones): ¿Qué pide Alfonso Obregón para estar en doblaje de ‘Shrek 5′?

Alfonso Obregón tiene condiciones muy claras si la producción de 'Shrek 5' lo quiere en el doblaje latino.

‘Yo quiero un héroe’, pero ¿lo tendremos? A diferencia de Eugenio Derbez, que regresa como ‘Burro’ a Shrek 5, el actor de doblaje Alfonso Obregón todavía está en duda porque la producción de la película debe cumplir con una serie de peticiones.

Obregón va vida en el doblaje latinoamericano a Shrek, el ogro protagonista de esta saga que cautivó a millones en el mundo, aunque para la quinta entrega de la película, la voz de este personaje podría cambiar.

Desde hace meses, su regreso como voz en doblaje latino de Shrek 5 es tema de conversación, pero el actor de doblaje acusado de acoso sexual tiene sus condiciones claras, si Universal Pictures quiere tenerlo como parte del equipo.

Eugenio Derbez sí participará en 'Shrek 5'. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Cuartoscuro)

¿Cuáles son las condiciones de Alfonso Obregón para regresar a ‘Shrek 5′?

En un video que compartió vía Facebook el actor, quien también da vida al personaje de Jogo en Jujutsu Kaisen, agradeció los mensajes de sus seguidores relacionados con su participación en el doblaje latino de la película de DreamWorks.

Sin embargo, fue claro en que, si Universal Pictures, empresa encargada del doblaje en español latino, no quiere negociar con él ciertas condiciones, no participaría en esta quinta entrega, a estrenarse en 2027.

En especial, señaló tres, relacionadas con la producción del doblaje, reconocimiento y salario, mismas que si no se cumplen, no tiene interés en participar.

“Si la empresa que se va a hacer cargo de Shrek 5 no me habla y no nos sentamos a discutir mi crédito al inicio de la película, dirigir el doblaje y arreglarnos en cuanto a la paga, no la voy a hacer. Y no pasa nada, yo no tengo ningún problema si no la grabo”, explicó el también locutor.

Los motivos detrás de las condiciones de Alfonso Obregón

Si Obregón tiene estas condiciones claras, es gracias a los antecedentes y la diferencia de trato entre actores estadounidenses y latinos que dan vida a los personajes de la cinta, sobre todo en el caso de Mike Myers, voz de Shrek en Estados Unidos.

Myers ya está confirmado para la quinta película, y en cada edición, su crédito como parte esencial de la cinta aparece, algo que no ocurre con el doblaje para Latinoamérica, según ha dicho el mismo Obregón.

“Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien Alfonso Obregón Inclán en Shrek”, comentó en una entrevista con el canal de YouTube Jeffar Vlogs, en 2025.

¿Cuándo se estrena ‘Shrek 5′ y qué sabemos de la película?

Tras más de una década de silencio (y muchos memes de por medio), la espera por ver de nuevo al ogro más querido del cine parece estar llegando a su etapa final. Shrek 5 es una realidad confirmada por DreamWorks, y aunque los planes cambiaron ligeramente en los últimos meses, el entusiasmo de los fans está más vivo que nunca.

'Shrek 5' se estrena en 2027. (Foto: DreamWorks)

Inicialmente, se apuntó a mediados de 2026 como el momento del gran estreno, las noticias más recientes sugieren un ajuste en el calendario de Universal Pictures.

La película está programada para llegar a los cines el 30 de junio de 2027, pues la productora decidió reorganizar sus lanzamientos para dar prioridad a otros proyectos como Minions 3.

Elenco confirmado: Las voces originales están de vuelta

Uno de los puntos que más emociona a los seguidores es el retorno del “trío dinámico”:

Mike Myers: Regresa para dar vida al icónico Shrek. Eddie Murphy: Confirmado para volver a interpretar al inseparable (y parlanchín) Burro. Cameron Diaz: Retomará su papel como la Princesa Fiona.

La actriz Zendaya se une al reparto para interpretar a una versión adolescente de Felicia, la hija de Shrek y Fiona, de acuerdo con el teaser oficial de la película.

Los detalles de la trama se mantienen bajo llave en una torre custodiada por un dragón, pero se sabe que Chris Meledandri (cerebro detrás de Super Mario Bros. La Película) y Gina Shay lideran la producción.

La dirección corre a cargo de Walt Dohrn, quien conoce el universo de ‘Muy Muy Lejano’ a la perfección tras haber trabajado en las entregas anteriores.