Ticketmaster responde cuándo revelará los precios y mapa de los conciertos de BTS 2026

BTS confirmó conciertos en México, pero los precios no se han revelado. (Fotoarte: El Financiero. Crédito: Shutterstock).

BTS confirmó conciertos en México en 2026 y las ARMY se preparan para pelear por los boletos. A días de que inicie la preventa, la principal demanda del público es conocer los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de entrar al proceso de compra.

La banda surcoreana tiene tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de CDMX (7, 9 y 10 de mayo) y, ante la insistencia sobre los costos, Ticketmaster respondió varias dudas, pero la respuesta no le gustó del todo al fandom.

El regreso de BTS es una de las giras más esperadas del año. (Foto: AP / Chris Pizzello)

Mapa y precios de BTS en México 2026: Ticketmaster explica proceso de venta de boletos

A través de la cuenta oficial de Instagram, la boletera contestó varias dudas frecuentes de fans de distintos países que participarán en la preventa con Membresía ARMY y la venta general del BTS World Tour 2026.

En los comentarios, una fan le pidió el mapa oficial y precios para México y Ticketmaster respondió: “Los mapas individuales estarán disponibles cuando se inicien las ventas, pero la gira ha revelado que contará con un diseño de escenario circular de 360 grados. ¡La configuración inmersiva sitúa al público en el centro de la experiencia!“.

Otro comentario volvió a pedir los precios: ante lo cual la empresa señaló: “El rango de precios del tour se compartirá mientras estés en la fila, y también daremos actualizaciones sobre la disponibilidad de boletos”.

Ticketmaster no revelará precios de BTS antes de la preventa.

El mapa del Estadio GNP para BTS se anunciará el día de la preventa.

Esto significa que los fans mexicanos deberán ingresar a la preventa sin conocer previamente cuánto costarán las entradas ni qué zonas estarán disponibles.

La decisión de no publicar precios ha generado inconformidad entre los fans mexicanos, quienes etiquetaron a Profeco masivamente en la publicación.

Además, comunidades como Nación ARMY México difundieron un comunicado dirigido a Ocesa, en el que solicitaron la publicación anticipada de precios, cargos y mapas del recinto.

“Para que esta experiencia comience de la mejor manera, es indispensable contar con información clara y previa, específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de la venta”, señala el texto difundido por el colectivo.

El reclamo escaló al ámbito institucional cuando el político Jorge Álvarez Máynez metió a Profeco: presentó una solicitud a la Procuraduría Federal del Consumidor para exigir información clara y verificable sobre el proceso de venta de boletos.

Precios oficiales de BTS en otros países

Aunque México aún no cuenta con precios confirmados, en otros países se han confirmado precios para ver a BTS en 2026.

Corea del Sur (Goyang):

Sound Check: 264,000 wones (aprox. 3,189 MXN)

General R: 220,000 wones (aprox. 2,658 MXN)

General S: 198,000 wones (aprox. 2,392 MXN)

Japón (Tokyo Dome):

VIP: 45,000 yenes (aprox. 5,042 MXN)

SS: 35,000 yenes (aprox. 3,921 MXN)

S: 25,000 yenes (aprox. 2,801 MXN)

El show de BTS en Goyang tiene un escenario 360° (Foto: weverse.io)

Escenario de BTS en Japón . (Foto: weverse.io).

Venta general y fechas de compra de BTS en México

Preventa ARMY (7 y 9 de mayo): jueves 22 de enero de 2026, de 9:00 a 21:59 horas

jueves 22 de enero de 2026, de 9:00 a 21:59 horas Preventa ARMY (10 de mayo): viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 a 21:59 horas

viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 a 21:59 horas Venta general: sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 horas

Preventa ARMY: Requisitos, registro y funcionamiento

Ticketmaster detalló que para participar en la preventa es obligatorio contar con una ARMY Membership US o GLOBAL y haber completado el registro previo en Weverse antes del 18 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

La boletera también explicó que no se enviará ningún código de preventa, ya que el acceso se realizará directamente con el número de membresía: “No se requiere código. Tu número de ARMY Membership (BA + nueve dígitos) es el acceso para desbloquear la compra”.

Para los conciertos en México, Estados Unidos y Canadá, la empresa precisó que si un fan tiene membresía US y GLOBAL, solo se validará la US.

Otro punto clave es que los usuarios solo pueden abrir una pestaña por concierto, tener más de una causará errores.

Así que recuerda para la preventa:

Verificar que el correo de Weverse y Ticketmaster sea el mismo .

. Tener listo el número de ARMY Membership (BA + 9 dígitos) .

. Abrir una sola pestaña por concierto .

. Ingresar a los enlaces oficiales desde btsworldtourofficial.com o en Ticketmaster.

El regreso de BTS a los escenarios con gira mundial

BTS anunció su regreso a los escenarios después de una larga pausa para cumplr con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La gira abarcará 79 conciertos en 34 ciudades, la más grande realizada por un grupo de K-pop. El tour comenzará el 9 de abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, y llegará a México los días 7, 9 y 10 de mayo.

La gira se realizará tras el lanzamiento del álbum Arirang, programado para el 20 de marzo de 2026. BigHit Music explicó que el título del disco hace referencia a la canción tradicional coreana más representativa del país.

“Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro”, señaló la agencia en un comunicado.

Con información de EFE