Hay más Targaryen: ¿Quién es quién en ‘El caballero de los siete reinos’?

'El caballero de los siete reinos' expande el universo de Juego de tronos. (Fotos: HBO Max / IA Gemini).

El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms), amplía el universo de Juego de Tronos con una historia situada casi un siglo antes de los eventos de la serie original y aproximadamente 70 años después de La Casa del Dragón.

El capítulo 1 de El caballero de los siete reinos se estrena este 18 de enero en HBO y HBO Max y ya tiene una segunda temporada en producción.

La serie está basada en la novela corta The Hedge Knight, de George R. R. Martin, y adapta la primera de las historias de la saga Tales of Dunk and Egg en seis episodios de alrededor de 40 minutos cada uno.

La trama se centra en personajes completamente nuevos, alejados de los grandes ejércitos y los dragones, y enfocados en los llamados “pequeños del reino” y nos lleva a otro laberinto de personajes que nos esperan en Westeros. Te contamos quiénes son.

Elenco y personajes de ‘El caballero de los siete reinos’

George R. R. Martin e Ira Parker son los cocreadores y productores ejecutivos de esta serie. La trama sigue a Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, y a su escudero Egg, dos figuras que se abren paso en una era en la que la Casa Targaryen aún gobierna el Trono de Hierro.

Según la descripción oficial de HBO, la serie se sitúa en un tiempo “en el que el recuerdo del último dragón aún no se ha desvanecido de la memoria”, pero donde ya no existen estas criaturas en Westeros.

El cocreador y productor ejecutivo Ira Parker explicó en una conferencia de prensa, en la cual estuvo el elenco, que la relación entre los protagonistas va más allá del vínculo tradicional entre caballero y escudero: es también la de “mentor y discípulo”, “maestro y aprendiz” e incluso “padre e hijo”.

Ser Duncan el Alto (Dunk) – Peter Claffey

Dunk nació en Pozo de pulgas, un barrio pobre de King’s Landing. Es un caballero errante sin tierras ni estandarte, que recorre Westeros con una espada, tres caballos y la convicción de que puede convertirse en un verdadero caballero. Fue escudero de Ser Arlan de Pennytree, quien lo educó y lo juramentó como caballero antes de morir.

Peter Claffey, quien interpreta al personaje, señaló que admira la “brújula moral y el sentido de la caballerosidad” de Dunk: “En un mundo tan despiadado y tan cruel como puede ser Westeros, donde hay mucha traición y puñaladas por la espalda, es algo muy bonito y entrañable ver a un personaje como Dunk”.

El actor irlandés es conocido por producciones como Pequeñas Cosas, Grandes Secretos (2024), Malas hermanas (2022), Vikingos: Valhalla (2024) y Harry Wild (2022).

Ser Duncan el Alto (Dunk) es interpretado por Peter Claffey. (Foto: HBO Max / Cortesía) (Steffan Hill)

Egg – Dexter Sol Ansell

Egg es el joven escudero que acompaña a Dunk en su viaje. Es un niño de cabeza rapada, decidido y curioso, que sueña con los torneos y con demostrar que puede sobrevivir en ese mundo. Aunque al inicio parece un acompañante más, su identidad es un secreto que la serie mantiene en reserva.

Claffey destacó la actuación de Dexter Sol Ansell, de 11 años, y aseguró que trabajar con él fue “como tratar con un actor que lleva 50 años en la industria” por su “increíble madurez”.

El pequeño británico también fue Cornelius Snow en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023); entre otras películas, ha salido en El pueblo de los malditos (2022) y Christmas on Mistletoe Farm (2022).

Dexter Sol Ansell interpreta a Egg. (Foto: HBO Max / Cortesía) (Steffan Hill)

Maekar Targaryen – Sam Spruell

Maekar es un príncipe de la Casa Targaryen y padre de varios hijos que tendrán peso en la historia de Westeros.

Él fue el cuarto hijo del rey Daeron II Targaryen y de la reina Myriah Martell, princesa de Dorne. Sus hermanos mayores son Baelor, Aerys y Rhaegel.

Sam Spruell explicó que decidió no pensar en las expectativas de los fans y concentrarse en el guion: “Creo que el trabajo empieza a perder calidad y eficacia cuando piensas en las expectativas de los fans”.

El actor inglés es conocido por Dune: Prophecy (2024), Fargo (2014), Leyenda: La profesión de la violencia (2015) y Small Axe (2020).

Aerion Targaryen – Finn Bennett

Conocido como 'Llama brillante’, Aerion es el segundo hijo de Maekar Targaryen y una fuente central de conflicto para Dunk.

Finn Bennett reconoció que sintió presión por integrarse al universo de Juego de Tronos, pero explicó que esta se disipaba al trabajar con los equipos creativos de la serie.

Finn sale en Warfare (2025), True Detective (2014) y Prisioner (2025).

Baelor Targaryen – Bertie Carvel

Baelor es el primogénito del rey Daeron II Targaryen y heredero al trono. En la serie, supervisa el torneo de Ashford, uno de los ejes narrativos de la primera temporada.

Bertie Carvel es conocido por su trabajo en The Crown —donde interpretó a Tony Blair— y en Jonathan Strange & Mr Norrell.

Lyonel Baratheon – Daniel Ings

Interpretado por Daniel Ings, Lyonel es el heredero de Bastión de Tormentas, fortaleza ancestral de la Casa Baratheon, durante el reinado de Daeron II.

El actor explicó que la obra de Martin suele recordarse solo por sus momentos de caos, pero que “eso es lo divertido: nunca sabes quién va a sobrevivir”.

Daniel Ings es Lyonel Baratheon. (Foto: HBO Max / Cortesía) (Steffan Hill)

Tanselle – Tanzyn Crawford

Tanselle es una joven titiritera dorniense y el interés amoroso de Dunk. Su presencia introduce uno de los conflictos clave del torneo, al cruzarse con miembros de la Casa Targaryen.

Tanselle – Tanzyn Crawford. (Foto: HBO Max) (Steffan Hill)

Ser Arlan de Pennytree – Danny Webb

Fue el caballero al que Dunk sirvió como escudero. Tras su muerte, Dunk toma su armadura y se inscribe en el torneo de Ashford bajo su nombre, lo que marca el inicio de la historia.

Otros personajes del elenco

Ser Steffon Fossoway – Edward Ashley , un caballero que participa en el torneo.

, un caballero que participa en el torneo. Raymun Fossoway – Shaun Thomas , primo y escudero de Steffon.

, primo y escudero de Steffon. Daeron Targaryen – Henry Ashton , príncipe de la dinastía Targaryen.

, príncipe de la dinastía Targaryen. Steely Pate – Youssef Kerkour , un herrero.

, un herrero. Ser Manfred Dondarrion – Daniel Monks , caballero de los Siete Reinos.

, caballero de los Siete Reinos. Plummer – Tom Vaughan-Lawlor, mayordomo de Ashford.

Ser Steffon Fossoway (Edward Ashley) y Raymun Fossoway (Shaun Thomas). (Foto: HBO Max) (Steffan Hill)

Calendario de estrenos de ‘El caballero de los siete reinos’

El equipo creativo decidió marcar distancia con otras producciones del universo. En una de las primeras escenas, la música de la serie original aparece brevemente y luego se interrumpe con una situación poco heroica del protagonista. Parker explicó que no quisieron usar el tema completo porque Dunk “todavía no se ha convertido en el héroe que quiere ser”.

La serie conserva el elemento épico de las batallas, pero incorpora humor y una mirada más íntima sobre los personajes.

Con estrenos semanales y una narrativa centrada en dos protagonistas, El caballero de los siete reinos muestra otra cara de Westeros: la de quienes caminan entre leyendas sin saber que ellos mismos formarán parte de ellas.

Episodio 1: 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 Episodio 2: 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 Episodio 3: 1 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 Episodio 4: 8 de febrero de 2026

8 de febrero de 2026 Episodio 5: 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 Episodio 6: 22 de febrero de 2026

Con información de EFE