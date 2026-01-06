Jujutsu Kaisen temporada 3: ¿Qué es el Clan Zenin y cuál es su importancia en la serie?

En la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen', que se estrena en enero de 2026, habrá nuevos personajes del Clan Zen'in.

Ya casi viene el estreno de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, serie que forma parte del catálogo de estrenos para invierno 2025-26 en Crunchyroll.

En esta tercera entrega, donde se adapta el arco del ‘Juego del sacrificio’, Jujutsu Kaisen tendrá nuevos personajes y se ampliará la información sobre los grupos de hechiceros más importantes del anime, entre ellos el Clan Zen’in, al que perteneció antes Toji Fushiguro, así como las hermanas Maki y Mai Zenin.

En la película recopilatoria que se estrenó en noviembre pasado, que adaptó un resumen del arco del ‘Incidente de Shibuya’ y los dos primeros capítulos de la siguiente temporada, pudimos ver el adelanto del regreso de los personajes del manga creado por Gege Akutami, entre ellos Yuta Okkotsu, Yuji Itadori, Choso Kamo, pero también la primera aparición de los nuevos antagonistas, como Naoya Zenin.

Estudiantes del Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio en el anime 'Jujutsu Kaisen'; entre ellos se encuentran Megumi, Itadori y Nobara. (Crunchyroll)

Advertencia de spoilers: Si aún no conoces el manga y el anime de ‘Jujutsu Kaisen’, a partir de aquí encontrarás información con spoilers.

¿Qué sabemos del Clan Zenin en ‘Jujutsu Kaisen’?

En el mundo de Jujutsu Kaisen, las emociones negativas de las personas pueden generar maldiciones.

Estas maldiciones pueden tomar forma y atacar o dañar a las personas. En ese contexto, solo los hechiceros con energía maldita pueden ver y combatir a estas entidades.

Los hechiceros jujutsu forman parte de clanes y son entrenados en escuelas de hechicería especial.

En ese universo existen tres grandes clanes, que son familias antiguas con las técnicas más poderosas y estudiadas, transmitidas durante generaciones. Los tres clanes principales son:

Clan Gojo.

Clan Kamo.

Clan Zen’in.

El clan Gojo es sostenido por uno de los personajes principales de la serie: Satoru Gojo, maestro de Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki; Satoru posee los poderes del Infinito y los Seis Ojos.

Satoru Gojo es el representante del Clan Gojo en 'Jujutsu Kaisen'. (Toho Animation | Jujutsu Kaisen)

En tanto, el clan Kamo es un linaje de hechiceros que cuenta con el don de la Manipulación de Sangre, una técnica hereditaria. Aunque es un grupo poderoso, su nombre está manchado por el pasado de Noritoshi Kamo, un hechicero cruel.

El clan Zenin es un grupo tradicional familiar que valora el poder y el talento por encima de todo, que trabaja con dones como el control de Shikigamis, la Técnica de las Diez Sombras y la Técnica de Proyección. En este grupo, quienes nacen sin energía maldita son rechazados.

Este clan se convertirá en un punto clave del relato de los hechos que ocurrirán en la temporada tres de Jujutsu Kaisen, cuyo primer capítulo se estrenará el 8 de enero.

Desde la primer temporada son presentadas dos personajes fundamentales de la saga: las hermanas Maki y Mai Zenin, quienes no tienen una buena relación entre sí, pues crecieron dentro del clan cuya estructura humillaba y marginaba a los que no tienen poder.

Maki y Mai Zenin, hermanas que forman parte del Clan Zenin en 'Jujutsu Kaisen'. (Toho Animation | Jujutsu Kaisen)

En este caso, Maki no posee energía maldita. Al ser rechazada, abandona su clan familiar y su apellido, y entra en el Colegio de Hechicería de Tokio. Mientras que Mai Zenin ingresa al Colegio de Hechicería de Kioto y siente un fuerte resentimiento por su hermana gemela por abandonar el clan en el que ambas crecieron. Posee la Técnica de Construcción.

La relación entre las gemelas Maki y Mai será parte fundamental de la trama del clan Zenin en la tercera entrega del anime, que está basado en el manga de Gege Akutami.

¿Quién es Naoya Zenin en ‘Jujutsu Kaisen’?

Al inicio del anime de Jujutsu Kaisen, el Clan Zenin está a cargo de Naobito Zenin, quien fallece tras el ‘Incidente de Shibuya’, donde lucha junto a Nanami Kento y Maki contra una maldición de clase especial. En su testamento, deja como nuevo jefe del clan a Megumi Fushiguro y, en caso de su ausencia, a Naoya Zenin.

Megumi Fushiguro es hijo de Toji Zenin, quien abandona a su clan y después pasa a ser conocido como Toji Fushiguro, al tomar el apellido de su pareja. El pasado de Toji es narrado en el Arco del Inventario Oculto, temporada 2 del anime; ahí, vemos a Toji (convertido en mercenario) luchar contra Satoru Gojo, a quien finalmente le encomienda el cuidado de Megumi.

Megumi Fushiguro es estudiante de primer año del Colegio de Magia de Tokio, y compañero de Yuji y Nobara. (Toho Animation | Jujutsu Kaisen)

Es así como durante la película recopilatoria ‘Jujutsu Kaisen: Ejecución’, estrenada en cines en noviembre pasada, aparece por primera vez la lectura de testamento de Naobito y la introducción de Naoya Zenin como personaje.

Naoya es un hechicero de primer grado superior, quien posee la Técnica de Proyección y utiliza también un arma corta. En el adelanto de la serie que apareció en la película, Naoya se enfrenta con Yuji Itadori y Choso.

Esta tercera temporada de Jujutsu Kaisen forma parte de los estrenos más esperados de la temporada de invierno 2026 en Crunchyroll, junto con la llegada de la segunda temporada de Frieren: Más allá del viaje, así como más entregas de Re:Zero – Starting Life in Another World y Mushoku Tensei, entre otras historias.