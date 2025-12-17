⁠¡Todos somos hechiceros!: Fecha y horario de estreno confirmado de la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’

Estos son los detalles del estreno de la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen'. (Foto: Crunchyroll/ChatGPT)

‘Todos somos hechiceros, entendemos el peligro de la profesión’: El día y la hora de estreno de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen ya fue confirmada y está todo listo para la expansión del dominio.

El anime recientemente estrenó la película Ejecución con una historia que unió la segunda entrega con la nueva temporada de Jujutsu Kaisen.

Y aunque ya se estrenó en Japón, faltaba que llegara a América Latina y en especial a México para que los fans de los animes pudieran ver la continuación de la trama de Yuji Itadori, Sturo Gojo y los demás.

Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki y Yuji Itadori de la escuela de hechicería en 'Jujutsu Kaisen'. (Foto: Crunchyroll) (Crunchyroll Latam)

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘Jujutsu Kaisen’?

La temporada 3 del anime Jujutsu Kaisen llega justo a tiempo para comenzar el año viendo historia de hechicería desde cualquier dispositivo móvil.

Anteriormente, se sabía que llegaba en algún punto de enero, pero Crunchyroll confirmó que el primer capítulo se estrena el jueves 8 de enero de 2026.

¿A qué hora se estrena la temporada 3 de ‘Jujutsu Kaisen’?

Recientemente, se confirmó que para los nuevos capítulos de Jujutsu Kaisen van a estar disponibles con un doblaje al español de América Latina.

Pero, ¿a qué hora ver el estreno? El horario en el que está disponible el arco del Juego del sacrificio es ideal para las personas que despiertan temprano, pues es a las 7:00 a.m. del tiempo del centro de México.

'Jujutsu Kaisen' estrenará su tercera temporada el 8 de enero de 2026. (Foto: Crunchyroll) (Crunchyroll | X: @animejujutsu)

¿De qué trata la tercera temporada de ‘Jujutsu Kaisen’?

La historia de Jujutsu Kaisen continúa con el arco del Juego del sacrificio que comienza luego de la devastación de Shibuya y un mundo de la hechicería completamente en crisis.

Dentro de la película de Ejecución se incluyeron al menos dos episodios de la nueva entrega, pero falta conocer el resto, donde los hechiceros entran a un torneo que se conoce como Culling Game.

Aquí, los hechiceros involucrados deben combinar sus poderes y habilidades para destruir a las maldiciones antes de que ellas acaben con todos.

De acuerdo con información oficial, en los próximos capítulos del anime podremos ver la lucha entre el protagonista Yuji Itadir luego de que Yuta Okkotsu lo confronte.

“Un velo desciende abruptamente sobre la zona de Shibuya en medio de las bulliciosas multitudes y atrapan a miles de civiles en su interior, después, diez colonias en todo Japón se transforman en guaridas de maldiciones en un plan orquestado, es momento de que comience el Juego del Sacrificio”, se lee en la sinopsis de la nueva entrega.

¿Dónde ver el anime ‘Jujutsu Kaisen’?

El anime Jujutsu Kaisen cuenta actualmente con dos temporadas y una película. Para seguir la historia de forma cronológica, este es el orden recomendado de visualización:

Jujutsu Kaisen Temporada 1 : conformado por 24 episodios que introducen el universo de los hechiceros y las maldiciones.

: conformado por 24 episodios que introducen el universo de los hechiceros y las maldiciones. Jujutsu Kaisen 0: La película : explora acontecimientos previos a la serie, centrados en Yuta Okkotsu y Rika, además de mostrar a Gojo Satoru en su faceta como maestro.

: explora acontecimientos previos a la serie, centrados en Yuta Okkotsu y Rika, además de mostrar a Gojo Satoru en su faceta como maestro. Jujutsu Kaisen Temporada 2: inicia con el arco del pasado de Gojo Satoru y continúa con los sucesos del Arco de Shibuya.

Tanto las temporadas como la película pueden verse completas en Crunchyroll, plataforma que requiere suscripción de pago.

Además, existen otros servicios de streaming que ofrecen parte del contenido, aunque no de manera integral:

Netflix : Temporada 1 (24 episodios).

: Temporada 1 (24 episodios). HBO Max : Temporada 1 (24 episodios) y la película Jujutsu Kaisen 0 .

: Temporada 1 (24 episodios) y la película . Amazon Prime Video: Temporada 1 (24 episodios).

Por último, la tercera temporada de Jujutsu Kaisen estará disponible en exclusiva a través de Crunchyroll.