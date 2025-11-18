¿Listo para expandir tu dominio? Preventa, boletos y costos de la película ‘Jujutsu Kaisen’ en cines

Estos son los detalles de la preventa, costos y funciones de la película 'Jujutsu Kaisen' en los cines de México. (Foto: Crunchyroll/IAGemini)

‘Los hechiceros no son nada sin el poder de su fe’... ni sin sus boletos para el estreno de Jujutsu Kaisen: Ejecución, película de anime para la cual ya está habilitada la preventa.

La llegada de la producción animada llega a los cines de México ya estaba confirmada y la cita es a partir del 20 de noviembre de 2025.

Pero con la preventa se revelaron mayores detalles como los tipos de boletos disponibles y los costos de las entradas.

¿Cuáles son los costos de los boletos para la película de ‘Jujutsu Kaisen’?

La nueva película Jujutsu Kaisen: Ejecución se estrena en salas de Cinemex y Cinépolis, empresas que ya tienen habilitada la preventa.

En Cinemex hay funciones únicamente en formato tradicional y el costo de los boletos es de $127 MXN por persona adulta y $114 MXN en el caso de menores y de la tercera edad.

Los tickets se pueden comprar en la página web oficial y en la aplicación, pero se le suma $8 MXN de cargo por servicio.

En el caso de Cinépolis, las funciones únicamente están en salas tradicionales, pero únicamente se habilitaron proyecciones subtituladas.

El precio de los boletos es de $95 MXN por persona adulta y $75 MXN en el caso de niños y de adultos mayores.

Las entradas están disponibles en el sitio web de y en la aplicación de Cinépolis, donde se aplica el cargo por servicio de $6 MXN por persona.

¿De qué trata el anime ‘Jujutsu Kaisen’?

Gege Akutami es el creador del manga Jujutsu Kaisen, el cual tiene como protagonista a Yuji Itadori, quien se convierte en un hechicero al mismo tiempo que estudia la secundaria.

En el mundo creado por Akutami las emociones negativas de los seres humanos permiten el desarrollo de maldiciones, que son casi como una pandemia.

Las maldiciones cobran forma de espíritus corrompidos que no solo aterrorizan a los humanos, también los asesinan.

Es misión de Yuji Itadori entrenar y combatir a los enemigos de la serie de anime y contrarrestar las amenazas ocasionadas por las maldiciones.

¿Dónde ver ‘Jujutsu Kaisen’ en streaming?

La serie de anime Jujutsu Kaisen tiene dos temporadas estrenadas y una película, el orden para verlas es la siguiente:

Jujutsu Kaisen : Temporada 1 con un total de 24 capítulos.

: con un total de 24 capítulos. Jujutsu Kaisen 0 : La Película (cuenta fragmentos del pasado de Gojo Satoru, ya como maestro, y la historia de los personajes Yuta Okkotsu y Rika).

: La Película (cuenta fragmentos del pasado de Gojo Satoru, ya como maestro, y la historia de los personajes Yuta Okkotsu y Rika). Jujutsu Kaisen: Temporada 2 (los primeros capítulos se basan sobre el pasado de Gojo Satoru y los hechos ocurridos en el Arco de Shibuya)

Las temporadas y producciones cinematográficas están disponibles en Crunchyroll, la cual requiere de una suscripción con costo.

Existen otras plataformas de streaming donde encuentras las temporadas del anime, pero no en su totalidad y quedan de la siguiente manera:

Netflix : Temporada 1 (24 capítulos)

: Temporada 1 (24 capítulos) HBO Max : Temporada 1 (24 capítulos) y la película Jujutsu Kaisen 0

: Temporada 1 (24 capítulos) y la película Jujutsu Kaisen 0 Amazon Prime Video: Temporada 1 (24 capítulos)

La tercera temporada del anime se estrena en enero de 2026 exclusivamente por Crunchyroll.