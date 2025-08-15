‘Kimetsu no Yaiba’: ¿De qué trata Demon Slayer? Esto debes saber del anime si vas a ver la película

Te contamos sobre la trama general de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer.

Fans del anime Kimetsu no Yaiba ‘tiraron’ este viernes los servidores de cines en Latinoamérica, en espera de adquirir boletos en la preventa para la primera película de Demon Slayer: Infinity Castle.

La primera entrega de Demon Slayer: Castillo Infinito llegará a las pantallas el 11 de septiembre en México y otros países de Latinoamérica, tras el estreno oficial en julio en Japón, donde Kimetsu no Yaiba rompió récords de taquilla.

Si planeas ir a ver este filme animado junto con tus hijos e hijas, con tu grupo de amigos o tu pareja, pero no has visto el anime completo todavía, aquí te ayudamos a ponerte al corriente.

¿Qué es 'Demon Slayer’ y quién es su creador?

Demon Slayer, conocido en Japón como Kimetsu no Yaiba, es una serie de manga escrita e ilustrada por Koyoharu Gotoge. Debutó el 15 de febrero de 2016 en la revista Shūkan Shōnen Jump y desde entonces ha crecido en popularidad, logrando ventas récord de más de 150 millones de copias en circulación hasta febrero de 2021.

La serie, cuyo protagonista principal es Tanjiro Kamado, ha sido adaptada a un exitoso anime que se estrenó el 6 de abril de 2019, producida por el estudio Ufotable.

El anime de Kimetsu no Yaiba está disponible en Crunchyroll, así como en Netflix. Además, antes de las funciones en cines del Castillo Infinito, habrá un maratón gratis de Demon Slayer.

Tanjiro Kamado es el personaje principal de 'Demon Slayer'; es hermano de Nezuko. (Crunchyroll)

¿De qué trata ‘Demon Slayer’?

La historia de Demon Slayer se desarrolla en la era Taisho (1912 a 1926) en Japón y sigue a Tanjiro Kamado, un joven amable y trabajador que vive con su familia en las montañas.

Su vida tiene un giro devastador cuando, tras un día de trabajo vendiendo carbón, vuelve a casa y se encuentra con el asesinato de todos los miembros de su familia. Solo su hermana menor, Nezuko, sobrevive, pero ha sido transformada en un demonio. A pesar de su nueva naturaleza, Nezuko retiene sus emociones y recuerdos humanos.

Más adelante en la historia, Tanjiro se entera de que el demonio que ha atacado a su familia es Muzan Kibutsuji, el primer demonio en existir y líder de todos los demás existentes.

Muzan Kibutsuji, el demonio y principal villano en 'Demon Slayer'. (Crunchyroll)

En la búsqueda por ayudar a Nezuko, Tanjiro se convierte en un cazador de demonios. Con la ayuda de Giyu Tomioka, el Pilar del agua, Tanjiro comienza su entrenamiento bajo la tutela de Sakonji Urokodaki.

Los pilares son los principales cazadores de la Compañía de Cazadores de demonios, los más fuertes; los Hashira (Pilares) tienen el rango más alto.

A lo largo de su viaje, Tanjiro conoce a Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, quienes se convierten en sus principales compañeros, junto a Nezuko.

Inosuke, Zenitsu y Tanjiro junto al Pilar de la Llama, Kyojuro Rengoku, en el arco del Tren Infinito (Mugen Train). (Crunchyroll)

¿Quiénes son los 12 Pilares de Demon Slayer?

Los Pilares de Demon Slayer son nueve en total en la época en que Tanjiro Kamado se convierte en cazador de demonios, estos son:

Gyomei Himejima: Pilar de la Roca Sanemi Shinazugawa: Pilar del Viento. Obanai Iguro: Pilar de la Serpiente. Mitsuri Kanroji: Pilar del Amor. Kyojuro Rengoku: Pilar de la Llama. Muichiro Tokito: Pilar de la Niebla. Shinobu Kocho: Pilar del Insecto. Tengen Uzui: Pilar del Sonido. Giyu Tomioka: Pilar del Agua.

Ellos son los Hashiras (Pilares), los cazadores de demonios de mayor rango en 'Demon Slayer'. (Crunchyroll)

¿Cómo se llaman las 12 lunas superiores de Demon Slayer?

Además de Muzan, en Kimetsu no Yaiba hay miles de demonios de distintos rangos y poderes. Los principales y más poderosos son conocidos como “Las 12 Lunas”. Se dividen en dos rangos: Lunas superiores y Lunas inferiores.

Las lunas superiores son:

Kokushibo: (Luna Superior Uno) Doma: (Luna Superior Dos) Akaza: (Luna Superior Tres) Nakime: (Luna Superior Cuatro, controla el Castillo Infinito) Gyokko: (Luna Superior Cinco, aparece en el Arco de la Aldea de los Herreros) Gyutaro y Daki: (Luna Superior Seis, aparecen en el Arco del Distrito Rojo) | Kaigaku (Luna Superior Seis, en el Arco del Castillo Infinito).

¿Cómo ver Demon Slayer en orden?

Kimetsu no Yaiba es un manga. Ya sea que lo hayas leído o no, puedes ver la serie de anime en el siguiente orden cronológico:

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba (Temporada 1, 2019, 26 capítulos).

Kimetsu No Yaiba: Mugen Train (Película del Tren Infinito, 2020).

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba (Temporada 2, 2021). En este caso, el arco del Tren Infinito fue adaptado en siete capítulos con el mismo contenido.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Entertainment District Arc (Arco del Distrito Rojo, Temporada 3, 2022). El arco del Distrito del Entretenimiento cuenta con 11 capítulos.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Swordsmith Village (2023). Este es el arco de la Aldea de Los Herreros, que contiene 11 episodios.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Hashira Training Arc (2024). El arco del entrenamiento de los Pilares (Hashira), tiene solo ocho episodios.

La historia de Demon Slayer continuará con las películas de Infinity Castle (Castillo Infinito), que constará de tres películas. El primer filme de Kimetsu no Yaiba se estrenará en salas de cine en México a partir del 11 de septiembre, con una función anticipada el 7 de septiembre. También se espera un maratón gratis de previo a la primera función en México.