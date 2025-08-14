¿A qué hora es la preventa de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’? Guía paso a paso para conseguir tus boletos

Los cines de México tienen preventa para la nueva película de 'Demon Slayer'. (Fotos: Shutterstock / Gemini / X @Cinepolis).

La espera termina: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — Castillo Infinito al fin se estrena en México y miles de cazadores de demonios ya se preparan para ser los primeros en adentrarse en la fortaleza de Muzan.

El pasado 18 de julio, Castillo Infinito se estrenó en Japón como un fenómeno de taquilla. El éxito nipón anticipa una gran expectativa internacional. La cinta de Demon Slayer llega a México con preventa confirmada, función especial y un estreno con ansias de romper récords.

Aquí te contamos cuándo, dónde y cómo comprar tus boletos, además de todos los detalles del evento exclusivo en Cinépolis Parque Toreo.

¿Cuándo se estrena ‘Demon Slayer: Castillo infinito’ en México?

La fecha oficial de estreno en México es el 11 de septiembre de 2025 en México.

La cinta de Demon Slayer tiene una función anticipada el 7 de septiembre en Cinépolis Toreo (CDMX). Esta proyección tiene invitados especiales de Japón y actores de doblaje latino.

'Demon Slayer: Castillo infinito' se estrena el 11 de septiembre de 2025 en cines de México. (Foto: Facebook: Sony Pictures).

¿Cuándo es la preventa de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito’?

La preventa de boletos para Demon Slayer en México arranca el viernes 15 de agosto de 2025 con dos horarios clave:

Función especial en Edomex (Cinépolis Parque Toreo): desde las 00:01 a.m. del 15 de agosto a través de la app y sitio oficial de Cinépolis.

desde las del 15 de agosto a través de la app y sitio oficial de Cinépolis. Estreno oficial en todos los cines de México: desde las 9:00 a.m. en las plataformas de Cinépolis y Cinemex.

Cinépolis Toreo tiene una función especial de 'Demon Slayer: Castillo infinito'. (Foto: X @Cinepolis).

Paso a paso para comprar boletos en la preventa de ‘Demon Slayer: Castillo infinito’

Crea tu cuenta: Descarga la app de Cinépolis o Cinemex o entra a sus sitios oficiales, regístrate, asegurándote de ingresar tus datos correctamente. Ingresa temprano: Conéctate a la plataforma unos minutos antes de la hora de inicio de la preventa. Selecciona cine y función: Escoge Cinépolis Parque Toreo para la función especial o tu cine favorito para el estreno general. Elige tus asientos: Verifica la disponibilidad y selecciona los asientos que prefieras. Realiza el pago: Confirma los boletos y completa el pago con tarjeta de crédito, débito o PayPal. Recibe tu comprobante: Guarda el boleto electrónico para presentar en el cine el día del evento.

Consejos para la preventa de boletos de ‘Demon Slayer’

Prepárate con anticipación : Instala la app de Cinépolis o Cinemex y crea tu cuenta antes del inicio de la preventa.

: Instala la app de Cinépolis o Cinemex y crea tu cuenta antes del inicio de la preventa. Ingresa temprano : Conéctate unos minutos antes de la venta para asegurar tus boletos.

: Conéctate unos minutos antes de la venta para asegurar tus boletos. Elige cine y horario: Ten definido el cine y la función que prefieras para agilizar la compra.

Transmisión especial de la serie ‘Demon Slayer’ en YouTube

Para preparar a los fans antes de la película, Crunchyroll realiza un evento especial de 24 horas en YouTube con toda la serie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

La transmisión inicia el 16 de agosto a las 11:00 a.m. en México y estará disponible con subtítulos en español durante siete días. Incluye todos los arcos principales, desde el Final Selection Arc hasta el Hashira Training Arc, seguido de los tráilers de Castillo Infinito.

Las temporadas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba están en streaming en Crunchyroll y Netflix.

¿De qué trata ‘Castillo infinito’?

Demon Slayer: Castillo Infinito es la primera parte de una trilogía basada en el arco final del manga de Koyoharu Gotouge.

Los Hashira y Tanjiro Kamado enfrentarán a las Lunas Superiores en combates épicos, mientras se revela la fortaleza de los demonios: el Castillo Infinito, controlado por Nakime y vinculado directamente con Muzan Kibutsuji.

Se esperan peleas clave, incluyendo Shinobu Kocho vs. Doma (Luna Superior Dos), Zenitsu Agatsuma vs. Kaigaku (Luna Superior Seis) y Tanjiro Kamado y Giyū Tomioka vs. Akaza (Luna Superior Tres).

Las próximas entregas mostrarán enfrentamientos contra Kokushibo (Luna Superior Uno) y Nakime, cerrando el arco del Castillo Infinito.