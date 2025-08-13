‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en México: Preventa, estreno oficial, función anticipada, tráiler y más

'Demon Slayer: Castillo infinito' vive su estreno mundial en septiembre de 2025. (Fotos: Shutterstock / Gemini IA).

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — Castillo Infinito llega por fin a México y los fanáticos del anime ya cuentan los días para vivir el inicio del arco final en pantalla grande.

Esta primera película de la trilogía Castillo Infinito adapta una de las sagas más intensas del manga de Koyoharu Gotouge, es secuela de la temporada 4 del anime. Ya es un fenómeno de taquilla en Japón, donde se estrenó el pasado 18 de julio y acumuló alrededor de 37.5 millones de dólares en sus primeros días.

La expectativa mundial es alta, ya que anteriormente Demon Slayer: Mugen Train (Tren infinito) se posicionó como la película más taquillera en la historia del anime, con una recaudación global de 507.1 millones de dólares.

Su estreno en México, y otros países, es en septiembre de 2025 y ya hay detalles como la fecha de la preventa, una función anticipada con invitados especiales en CDMX y las peleas que veremos.

¿Cuándo se estrena ‘Demon Slayer: Castillo infinito’ en México?

Tenemos dos fechas importantes para este filme: 7 y 11 de septiembre.

Demon Slayer: Castillo Infinito tiene una función especial el domingo 7 de septiembre de 2025 en Cinépolis Parque Toreo (Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho #5, Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México).

Este evento permite ver la película cuatro días antes de su estreno oficial (11 de septiembre de 2025) e incluye actividades para fans. Sony Pictures y Cinépolis han confirmado a invitados de Japón y actores de doblaje latinoamericano, aunque aún no han revelado la lista oficial.

'Demon Slayer: Castillo infinito' se estrena el 11 de septiembre de 2025 en cines de México. (Foto: Facebook: Sony Pictures).

Preventa de boletos para ‘Demon Slayer: Castillo infinito’ en México: ¿Dónde y cuándo comprar boletos?

La preventa de boletos para la función anticipada en Cinépolis Toreo (CDMX) comienza el viernes 15 de agosto de 2025 a las 12:01 a.m. a través de:

App y sitio oficial de Cinépolis.

Cinépolis Toreo tiene una función especial de 'Demon Slayer: Castillo infinito'. (Foto: X @Cinepolis).

Ese mismo día, pero a las 9:00 a.m., se abre la preventa para el estreno oficial en todos los cines de México en complejos como Cinépolis y Cinemex.

Fechas clave de ‘Demon Slayer: Castillo infinito’

Preventa función especial: 15 de agosto de 2025, 12:01 a.m.

15 de agosto de 2025, 12:01 a.m. Función especial en CDMX: 7 de septiembre de 2025, Cinépolis Parque Toreo

7 de septiembre de 2025, Cinépolis Parque Toreo Preventa estreno general: 15 de agosto de 2025, 9:00 a.m.

15 de agosto de 2025, 9:00 a.m. Estreno oficial en México: 11 de septiembre de 2025, en cines de México.

Lo que muestra el tráiler oficial de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’

El adelanto de Demon Slayer, lanzado por Crunchyroll, revela que los Hashira (Pilares) entran al Castillo Infinito, un territorio distorsionado controlado por Nakime, sirviente de Muzan Kibutsuji.

Vemos a Obanai Iguro (Pilar de la Serpiente) y Sanemi Shinazugawa (Pilar del Viento) emboscados por demonios, seguidos por apariciones de Gyomei Himejima (Pilar de la Roca), Muichiro Tokito (Pilar de la Niebla), Mitsuri Kanroji (Pilar del Amor) y Giyū Tomioka (Pilar del Agua).

Finalmente, Tanjiro Kamado cae dentro de la fortaleza y da inicio a la batalla final.

En esta primera parte de la trilogía del Castillo Infinito, se desarrollarán combates clave del manga:

Shinobu Kocho vs. Doma (Luna Superior Dos)

(Luna Superior Dos) Zenitsu Agatsuma vs. Kaigaku (Luna Superior Seis)

(Luna Superior Seis) Tanjiro Kamado y Giyū Tomioka vs. Akaza (Luna Superior Tres)

En las siguientes películas, se espera ver enfrentamientos como Muichiro, Gyomei, Genya y Sanemi contra Kokushibo (Luna Superior Uno) y Mitsuri y Obanai contra Nakime.

¿Dónde ver ‘Demon Slayer’ en México?

Mientras tanto, puedes ver otras producciones de la saga:

Demon Slayer: El tren infinito : se reestrenó en Cinépolis.

: se reestrenó en Cinépolis. Temporadas anteriores de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Crunchyroll y Netflix.

¿En qué orden ver ‘Demon Slayer’?

1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Temporada 1

Episodios 1 al 26.

Cubre el arco Final Selection, Asakusa, Natagumo Mountain y Rehabilitation Training.

2. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train (2020)

Adaptación completa del Arco del Tren Infinito.

3. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Temporada 2: Entertainment District Arc

Episodios 1 al 11 (también conocida como Arco del Distrito del Entretenimiento).

4. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Swordsmith Village (2023)

Película recopilatoria de los últimos episodios del Arco del Distrito del Entretenimiento + primeros episodios del Arco de la Aldea de los Herreros.

5. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Temporada 3: Swordsmith Village Arc

Episodios 1 al 11, adaptación completa del Arco de la Aldea de los Herreros.

6. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training (2024)

Película recopilatoria que incluye el final del arco anterior y el inicio del Arco del Entrenamiento de los Pilares.

7. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Temporada 4: Hashira Training Arc

Adaptación del Arco del Entrenamiento de los Pilares.

8. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle