Función anticipada de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en CDMX: ¿Cuándo y dónde comprar boletos?

Podrás ver 'Demon Slayer: Castillo Infinito' antes que nadie en México; te contamos cómo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Crunchyroll).

La espera termina para los fans de Kimetsu no Yaiba. El fenómeno del anime llega a la Ciudad de México con un evento especial. ’Demon Slayer: Castillo Infinito’, la nueva película de la saga de anime, se proyecta en una premier exclusiva unos días antes de su estreno oficial.

El evento cuenta con invitados especiales, dinámicas con actores de doblaje latinoamericano y la posibilidad de ver la película antes de su estreno oficial en cines de México.

No vayas a ningún lugar porque aquí te contamos todo: dónde es el evento, cuándo arranca la preventa y lo que debes saber del estreno de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’, película que rompió récords Japón.

¿Cuándo es la preventa del evento especial de ‘Demon Slayer’ en México y cómo conseguir boletos?

El evento se lleva a cabo el próximo domingo 7 de septiembre en Cinépolis Parque Toreo. La preventa oficial para la función anticipada de Demon Slayer: Castillo Infinito inicia el 15 de agosto a las 00:01 horas (tiempo del centro de México) a través del sitio web y app de Cinépolis.

Evento : Función especial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito

: Función especial de Fecha del evento : 7 de septiembre

: 7 de septiembre Sede : Cinépolis Parque Toreo, CDMX

: Cinépolis Parque Toreo, CDMX Preventa: 15 de agosto, 00:01 horas (CDMX) en app y sitio web de Cinépolis

Se recomienda ingresar a la plataforma de Cinépolis desde un poco antes de la medianoche, ya que se podría haber muy alta demanda.

¿Qué más habrá en el evento especial de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

Aunque aún no se han revelado los nombres oficiales, Crunchyroil anunció que habrá “talento de Japón” e integrantes de doblaje latinoamericano. Además, se esperan interacciones en vivo, dinámicas para fans y material exclusivo.

Este evento busca replicar el éxito del World Tour 2024, donde se vivió un ambiente lleno de cosplay, entrevistas y experiencias únicas para los seguidores.

¿De qué trata ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

Demon Slayer: Infinity Castle es la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotouge. En esta entrega, Tanjiro, Nezuko y los Pilares enfrentan la batalla definitiva contra las Lunas Superiores. Se adelantan tres enfrentamientos clave:

Shinobu Kocho vs. Doma (Luna Superior Dos)

Zenitsu vs. Kaigaku (Luna Superior Seis)

Tanjiro y Giyu Tomioka vs. Akaza (Luna Superior Tres)

Esta película promete combates épicos, pérdidas devastadoras y momentos visualmente impactantes animados por el estudio Ufotable.

¿Cuándo es el estreno oficial de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en México?

El estreno oficial en todos los cines de Demon Slayer: Castillo Infinito es oficialmente el 11 de septiembre de 2025 en México. La preventa también inicia el 15 de agosto tanto para salas de la cadena Cinépolis como para el caso de Cinemex.

Evento : Estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito

: Estreno de Fecha : Jueves 11 de septiembre de 2025

: Jueves 11 de septiembre de 2025 Preventa: Viernes 15 de agosto a las 9:00 horas (CDMX)

¿Dónde ver Demon Slayer en streaming?

Mientras esperas el estreno de Castillo Infinito, puedes ponerte al día con todas las temporadas de Kimetsu no Yaiba en Crunchyroll y Netflix, ambas plataformas cuentan con doblaje al español latinoamericano.