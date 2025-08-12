‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ llegará a México: ¿Cuándo es la fecha de preventa?

Primera postura: ‘pelear en la preventa’. La nueva película de Demon Slayer: Castillo Infinito arrasó en las taquillas de Japón y pronto se estrenará en los cines de México.

La primera entrega de la saga del Castillo Infinito debutó en los cines japoneses desde el pasado 18 de julio, pero la película llegará a México y el resto de países hasta septiembre. Con tres semanas en los cines de Japón, este filme se ha convertido en la película de anime más taquillera de la historia, al superar a otros clásicos como El Viaje de Chihiro, Your Name, Kimetsu no Yaiba: Mugen Train y Jujutsu Kaisen 0.

¿Cuándo es la preventa de Demon Slayer?

En México, la preventa de la primera película de Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle se llevará a cabo en agosto, pues el filme se estrena en cines el 11 de septiembre.

Luego del reestreno de Demon Slayer: Mugen Train en cines mexicanos en agosto, donde se cuenta la historia del pilar de las llamas, Kyojuro Rengoku, Cinépolis y Cinemex tendrán en sus salas la primera película sobre el arco del Castillo Infinito.

Los cines mexicanos tendrán la preventa para Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito el próximo viernes 15 de agosto, informó Crunchyroll Latinoamérica.

En el primer tráiler del Castillo Infinito, Tanjiro Kamado cae en el lugar tras un movimiento de Nakime; junto con el joven cazador de demonios caen todos los pilares (hashira), así como otros cazadores como Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

Los eventos narrados en la primera parte del arco del Castillo Infinito serán las batallas de Shinobu Kocho, pilar del insecto, contra el demonio Doma, Luna Superior Dos; Zenitzu contra Kaigaku, Luna Superior Seis; así como Tanjiro y el pilar del agua, Giyu Tomioka, contra Akaza.

¿Quién es el autor de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

La mangaka creadora de Kimetsu no Yaiba es Koyoharu Gotouge. En tanto, la adaptación al anime es dirigida por Haruo Sotozaku, en el estudio Ufotable. Akira Matsushima es el director de animación y diseñador de los personajes, mientras que la música del anime está a cargo de Yuki Kajiura y Go Shiina.

La serie de anime de Demon Slayer está disponible en Crunchyroll, así como en Netflix, que ha apostado por obtener más animes para su catálogo.

Demon Slayer ha tenido éxito a nivel mundial. Al reestreno en cines el 7 de agosto de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train, con la historia de Rengoku, superó al millón de asistentes en México.

En tanto, la película de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ha recaudado 17,639,557,600 yenes (unos 120 millones de dólares) desde su estreno oficial y hasta el 4 de agosto en Japón, de acuerdo con la plataforma de Crunchyroll.

“Esta cifra es un 112 por ciento de lo recaudado en las tres primeras semanas por la anterior película de la franquicia en 2020, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train. Como se informó anteriormente, Infinity Castle ya rompió el récord de la película japonesa más rápida en alcanzar la marca de los 10 mil millones de yenes”, puntualizó la plataforma de anime.