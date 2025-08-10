‘Una locura’: Creador de ‘La Hora de la Desaparición’ revela por qué la película se llama ‘Weapons’ en inglés

'La hora de la desaparición' lleva por título' Weapons' en inglés y el director Zach Cregger explicó el origen del nombre. (Imagen generada con IA Gemini)

La hora de la desaparición es el título de la nueva cinta de Zach Cregger donde se cuenta la historia de 17 niños que salen de casa en la madrugada sin dejar rastro, pero el título en inglés es muy diferente.

El director estadounidense escogió Weapons como título para su nueva película de terror luego de tener una conversación con su esposa y se decidió por el nombre porque le pareció “una locura”.

¿Cuál es el origen del nombre de la película ‘Weapons’?

La película La Hora de la Desaparición es la segunda cinta producida por Cregger (la primera es Bárbaro, lanzada en 2022) donde nuevamente regresa a los proyectos de misterio.

El título Weapons lo eligió después de que su esposa tuviera una plática con su amiga por teléfono y lo adoptó porque en ese momento le pareció algo que “causaría misterio” gracias a su significado.

“Mi esposa me dijo que su amiga llamó y me comentó: ‘¿Sabes que la etimología de esa palabra significa ‘armas pequeñas’?’, piénsalo un segundo, es una locura“, contó en una entrevista para Entertainment Weekly.

Zach Cregger es el director de la película 'La hora de la desaparición'. (Foto: Richard Sotwell/AP)

Luego de analizar la palabra, Cregger decidió adoptarla para nombrar su nueva película de terror, no solo porque llamó su atención, también porque no sabía si “iba a encontrar algo más”.

A partir de este momento hay spoilers de La Hora de la Desaparición, así que si no la has visto, pausa la lectura y regresas después.

Dicho esto, en la trama desaparecen todos los niños de un solo salón de clases, excepto uno: Alex Lilly, y los padres culpan a la profesora de la escuela por su presunta relación con la ausencia de los menores de edad.

Es aquí donde entra Gladys, una mujer que cuida a Alex, pero ella es una especie de bruja que chantajea al niño con asesinar a sus papás si no le entrega un objeto personal de sus compañeros de la escuela.

La bruja usa un hechizo para que los pequeños ataquen a sus enemigos y es aquí donde el título Weapons se entiende de mejor manera porque los convierte en “armas pequeñas”.

Cregger explicó en una entrevista para Vanity Fair que también le gustaba la idea de dejar el nombre de la nueva película de horror a la interpretación del público:

“Siempre me gustan los títulos opacos, soy creyente de que te invitan a analizar la película a fondo y a intentar comprenderla. He oído a un par de personas explicar por qué se llama así, y creo que tienen razón, al igual que muchos otros”.

'La hora de la desaparición' es una historia de terror dirigida por Zach Cregger. (Foto: Warner Brothers/AP)

¿'La Hora de la Desaparición’ está basada en hechos reales?

La Hora de la Desaparición no es una película basada en hechos reales, pero sí tiene una historia verídica detrás de su realización.

Esto es porque Zach Cregger escribió la trama cuando vivió la muerte de un ser querido y en el guion retrató emociones que experimentó ante la pérdida.

Alguien muy cercano a mí, murió repentinamente y, sinceramente, estaba tan desconsolado que empecé a escribir La hora de la desaparición (...) Fue una forma de afrontar mis propias emociones, hay partes que son legítimamente autobiográficos y siento que los viví“, explicó para Entertainment Weekly.

¿Dónde ver ‘La Hora de la Desaparición’?

La Hora de la Desaparición se estrenó el pasado 7 de agosto en nuestro país y solo está disponible (por ahora) en las salas de cine en México.

La clasificación de la cinta es C, eso significa que es para mayores de edad.