‘Exterminio: La evolución’: Trama, elenco y todo lo que debes saber de la película que estrena en cines

Casi pasan ‘28 years later’ para el estreno de Exterminio: La evolución, película de terror y ciencia ficción que está disponible en los cines de México.

Esta es la tercera entrega de una saga que inició con 28 days later, lanzada en 2002, donde vimos a Jim, interpretado por Cillian Murphy (protagonista de Oppenheimer), despertar en un hospital y ver cómo el mundo se llenó de infectados, que su único objetivo es matar a los supervivientes.

Ahora, en 2025, tenemos la continuación de la historia, donde 28 años pasaron y un nuevo grupo de sobrevivientes lucha por mantenerse libre de la infección, pero también contra otros humanos.

'Exterminio: La evolución' cuenta lo que pasó más de dos décadas después del inicio de la pandemia. (Foto: IMDB)

¿De qué trata la película ‘Extermino: La evolución?

Primero es importante decir que en esta nueva película de terror nunca usan el término “zombi”, solo se refieren a las criaturas como “infectados”, quienes son agresivos y corren para perseguir a su próxima víctima.

Existen diferentes tipos de infectados, al igual que en la serie The last of us, están los “normales”, los “slow”, que se arrastran con sus cuerpos hinchados, y los “alfas”, que son un nuevo tipo de criatura más resistente e inteligente que los demás.

Dicho esto, la historia de 28 years later nos sitúa en una isla de Inglaterra, donde habita una comunidad de personas que desarrollaron sus propios sistemas de cultivo y que se mantiene apartada de las hordas de ‘no muertos’.

Uno de los personajes principales es Spike, un niño de 12 años que tiene a su mamá enferma, y Jamie, su papá, quien viaja para encontrar un médico para ayudarle a su esposa, es en este momento donde comienza “la aventura”, llena de peligros impulsada por una pequeña esperanza de encontrar a alguien que cure a la mujer.

Jamie descubre que los infectados mutaron y que otros supervivientes luchan por sus vidas ante las hordas interminables de enemigos que contrajeron el llamado ‘Virus de la rabia’.

'Exterminio: La evolución' se estrena en cines el 19 de junio de 2025. (Foto: IMDB)

¿Dónde ver la película ‘Extermino: La evolución (’28 years later’?

Extermino: La evolución o 28 years later, por su título en inglés, no está disponible en ninguna plataforma de streaming, por el momento.

En cambio, es una película disponible en los cines de México a partir de este 19 de junio y se encuentra en diferentes formatos y salas.

La película, del director Danny Boyle y el guionista Alex Garland, tiene una duración aproximadamente de 115 minutos (1 hora con 55 minutos) y es clasificación C.

Reparto de ‘Extermino: La evolución’

Extermino: La evolución tiene a diferentes actores y actrices reconocidas por sus papeles en otras producciones cinematográficas, por ejemplo Aaron Taylor - Johnson quien participó en Kraven, el cazador de Marvel y Nosferatu, película de terror basada en la leyenda del primer vampiro conocido.

Este es el elenco completo de 28 years later: