Margot Robbie revela a Cillian Murphy el pedido que le hizo el productor de ‘Oppenheimer'

Margot Robbie y Cillian Murphy compartieron sus ideas sobre el éxito de ‘Barbenheimer’, el fenómeno que ocurrió el pasado 21 de julio, fecha en la que se estrenaron las películas Barbie y Oppenheimer, protagonizadas por ambos.

Durante un intercambio como parte del ‘Actors on Actors’ de Variety, aseguraron que no previnieron ni forzaron que ambas fueran taquilleras. “Y puede que nunca vuelva a suceder”, explicó Murphy.

Mientras que Greta Gerwig contó la llegada al mundo real de la popular muñeca, Chris Nolan hizo un filme biográfico de Robert Oppenheimer, el científico que supervisó el invento de la bomba atómica.

Algo que a Robbie se le quedó marcado fueron los fan art de las personas. “Esto no es parte de la campaña de marketing”, aseguraba al ser cuestionada.

Margot Robbie protagonizó 'Barbie' y Cillian Murphy 'Oppenheimer'. (AP)

La petición de un productor de Oppenheimer a Margot Robbie

Chuck Roven, uno de los productores, llamó a Robbie, a quien conocía de otros proyectos juntos, para decirle que “deberían cambiar su fecha”, algo a lo que ella se negó.

“‘Si tienes miedo de enfrentarte a nosotros, entonces cambias tu fecha’. Y él dice: ‘No cambiaremos nuestra fecha. Solo creo que sería mejor que tú la movieras’”, explicó sobre su diálogo.

Finalmente, Robbie considera que “claramente el mundo estuvo de acuerdo” en la pareja de películas. “Es una doble facturación perfecta”, añadió.

Margot Robbie se puso en la piel de la popular muñeca en 'Barbie'. (Foto: Youtube / @WarnerBrosPictures)

La preparación de Margot Robbie y Cillian Murphy para sus personajes

Murphy caminó por el sótano hablando solo luego de ver fotografías de Oppenheimer, un hombre delgado con ángulo alegre que siempre estaba de pie con la mano en la cadera, algo que aprendió muy pronto. Confesó que se interesó en el guion al darse cuenta de que estaba escrito en primera persona.

En cambio, para Robbie fue un proceso extraño, ya que no podía recurrir a herramientas habituales como trabajar con un entrenador de actuación, otro de dialecto o movimiento.

No quería parecer “tonta”, pero su personaje tampoco debía saber nada. “Se supone que debe ser completamente ingenua e ignorante”. Se inspiró en un capítulo de This American Life para su creación.

Cillian Murphy en 'Oppenheimer'. (Foto: YouTube Universal Pictures)

Margot Robbie y Cillian Murphy hablan de los memes del actor

Cillian reconoce que es gracias a sus 2 hijos adolescentes que sabe lo que es un meme. “Ahora sé que hay memes sobre mí sin saber qué es un meme”.

Sin embargo, apunta que “la gente olvida que eso fue hace mucho tiempo (…) Y creo que los niños empezaron con esas cosas, ¿verdad? Ahora que se ha convertido en una especie de meme que se come a sí mismo, soy consciente. Pero se debe principalmente a que la gente me lo envía o me lo muestra”.