¿Fue legal el desalojo de Leonardo García de su departamento en Polanco? Esto dice la ley

Leonardo García fue desalojado del departamento que habita en Polanco el pasado 4 de diciembre, por lo que el actor –hijo del fallecido Andrés García– reportó lo sucedido en sus redes sociales al acusar a la inmobiliaria de fraude procesal.

Son 7 años los que García ha pasado en el Penthouse de 2 pisos, que cuenta con amenidades como espacios exteriores y tina de hidromasaje, por lo que relató que la construcción tenía “vicios ocultos” que tuvo que reparar junto a sus vecinos.

¿Qué dice la ley de CDMX sobre el desalojo de inmuebles?

De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la CDMX, en su reforma del pasado 7 de junio de 2019 “ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto”.

El abogado de la inmobiliaria, Pablo Vizcaíno, aseguró que el Tribunal Superior de Justicia emitió una sentencia en donde le ordenaba a García pagar, así como la devolución de la propiedad luego de que se agotaran los recursos legales del actor.

“Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso, y procurar, en todo momento, la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento”, añade el apartado que recomienda a los afectados solicitar programas de vivienda.

Las pertenencias de Leonardo García fueron desalojadas. (Foto: Instagram @leonardogarciaof)

¿Cómo fue el desalojo de Leonardo García?

Aproximadamente a las 10 de la mañana, un grupo de policías acudió al domicilio con la compañía de un actuario (quien le aseguró que existía una deuda de 5 millones de pesos) luego de que el actor y la inmobiliaria tuvieran un proceso de al menos cinco años, según lo dio a conocer Vizcaíno a Ventaneando.

“Él estuvo ocupando el inmueble sin haber terminado de liquidarlo, nosotros hicimos valer el derecho de resarcimiento por la ocupación que tuvo durante este tiempo”, expresó al medio.

García no ha completado el pago de la propiedad –él aseguró que dio el 65%, que estableció en unos 5 millones de pesos–, pero demandó a la inmobiliaria por los daños que surgieron, como el cambio del techo y la cisterna por problemas con el agua, además de señalar que el espacio destinado para el estacionamiento tampoco estaba bien distribuido. “Nosotros por eso lo tuvimos que contrademandar”, añadió.

Por esta razón, Leonardo García tendría un adeudo millonario dictaminado por un juez por las siguientes cantidades:

Rentas no pagadas: 5 millones 337 mil pesos

Gastos y costos: aproximadamente un millón de pesos

Pena convencional (pactada en el contrato): cerca de 2 millones 500 mil pesos.

Leonardo García lleva alrededor de 5 años en conflictos legales con la inmobiliaria Guillén Rivera. (Instagram / @leonardogarciaof)

Leonardo García habla sobre su desalojo en Polanco

En una transmisión en sus redes, Leonardo contó que “violentamente” ingresaron para sacar sus cosas sin su autorización, por lo que en un principio pensó que se trataba de un asalto.

“Estaba yo despertándome y de repente empecé a escuchar que pegan en la puerta (…) Estoy anonadado, estoy imponente”, contó al asegurar que obtuvo la propiedad con el trabajo de 30 años. “No me lo regalaron, yo lo trabajé”, indicó.

Luego de reparar los gastos extras, explicó que no tuvo acercamiento. “¿Qué haces?, contratas un abogado. Yo hice lo correcto”, apuntó.

Leonardo informó que en ningún momento fue notificado. “Pidieron mi desalojo y no podemos hacer nada, porque tienen la orden y todo (…) No me notificaron, y tampoco el abogado que estaba manejando, (…) dice que no le avisaron nada”, relató al programa De Primera Mano.