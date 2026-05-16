Marcha en Chihuahua hoy: ¿Por qué hay protestas y qué dicen Morena y la oposición?

Simpatizantes de Morena y grupos opositores protagonizaron protestas y confrontaciones en Chihuahua previo a la 'Marcha por la Soberanía'.

La llegada de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, a Chihuahua desató una jornada de protestas y bloqueos en distintos puntos del estado, previo a la denominada ‘Marcha por la Soberanía’, convocada por el partido guinda para este sábado.

Dichas movilizaciones ocurren en medio de la confrontación entre Morena y la oposición por las acusaciones relacionadas con la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico el pasado 19 de abril, después de que participaran en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas.

Morena ha señalado directamente a la gobernadora del estado, Maru Campos, mientras que el PAN y el PRI acusan al partido oficialista de intentar politizar el tema y movilizar simpatizantes desde otros estados.

Morena acusa a funcionarios de Chihuahua de impedir el avance de la marcha

Durante la mañana de este sábado, se reportaron bloqueos y retenes ciudadanos en carreteras y accesos a la capital del estado, donde algunos manifestantes intentaron impedir el paso de autobuses que presuntamente intentaban llegar a la movilización morenista.

La propia Ariadna Montiel denunció en sus redes sociales que funcionarios estatales intentaron frenar el paso de la marcha con bloqueos carreteros.

“El director de la Junta de Aguas del gobierno estatal, Mario Mata Carrasco, bloqueando la carretera de Delicias para intentar frenar la marcha pacífica en Chihuahua”, publicó en su cuenta de X junto a un video y fotografías del funcionario.

Agregó que el gobierno estatal intentó responsabilizar a los agricultores de los bloqueos; sin embargo, compartió los comunicados de diversas asociaciones de productores agrícolas en las que dejan claro que “no participan ni respaldan estos bloqueos”.

Interceptan a Ariadna Montiel y a Andy Beltrán en Aeropuerto de Chihuahua

La tensión escaló con la llegada a Chihuahua de Ariadna Montiel, y del secretario de Organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán.

Ambos arribaron en un vuelo comercial procedente de la Ciudad de México y fueron recibidos por manifestantes identificados como simpatizantes de la gobernadora de Chihuahua, quienes lanzaron consignas contra Morena y bloquearon momentáneamente su paso.

Quadratín reportó que en el exterior del Aeropuerto Internacional de Chihuahua se registraron empujones, gritos y golpes entre simpatizantes de Morena y grupos opositores. Algunos asistentes portaban pancartas de rechazo al partido y coreaban consignas contra López Beltrán.

Tras los incidentes, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitó dar declaraciones a medios de comunicación y abandonó el lugar acompañado por integrantes del partido.

Las posturas enfrentadas entre Morena y la oposición

La movilización convocada por Morena fue anunciada días atrás como una protesta contra lo que consideran una injerencia de corporaciones estadounidenses en operativos de seguridad del estado.

El partido sostiene que la mandataria de Chihuahua permitió operaciones de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense sin autorización federal, lo que, a juicio de Morena, constituye una violación a la soberanía mexicana.

La dirigencia nacional morenista también promovió la posibilidad de impulsar un juicio político contra la gobernadora y llamó a militantes y simpatizantes a participar en la marcha programada para iniciar en la Glorieta de Pancho Villa, a las 4:00 p.m. de este sábado.

Por otro lado, militantes del PAN cerraron filas con la gobernadora y acusaron que Morena busca convertir el conflicto en un “show” (según palabras del vocero del partido, Jorge Triana) rumbo a las elecciones de 2027.

Triana señaló que la movilización busca crear “un distractor” para “cambiar la conversación en la agenda pública, para que no se hable de narcopolítica, pero creo que o les va a salir muy bien después de las 2 entregas que se dieron el día de ayer”, dijo, en referencia a la detención de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, en EU.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, también refrendó su apoyo a la gobernadora Maru Campos al pronunciarse sobre la marcha convocada en Chihuahua, la cual calificó de “irresponsable”.