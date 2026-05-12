‘En Chihuahua estamos actuando con legalidad’: Gobernadora Maru Campos defiende operativo

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, defendió el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades desmantelaron un narcolaboratorio con más de 55 mil litros de sustancias químicas, más de 50 toneladas de precursores sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina, según confirmó la Fiscalía General de la República.

En un mensaje dirigido a la población, la mandataria aseguró que en los últimos días se ha generado “mucho ruido, desinformación y ataques políticos” alrededor del caso, especialmente tras el accidente registrado el pasado 19 de abril y las investigaciones que actualmente se encuentran en curso.

Campos afirmó que el aseguramiento evitó que “millones de dosis de drogas envenenaran a jóvenes y familias mexicanas”, y sostuvo que su administración continuará con la estrategia de combate frontal al crimen organizado y al narcotráfico en la entidad.

La gobernadora subrayó que el operativo fue diseñado y ejecutado por corporaciones con facultades de investigación criminal y capacidades policiacas, por lo que negó haber autorizado o tenido conocimiento de la presencia de personas extranjeras durante la acción.

“En Chihuahua estamos actuando con legalidad, responsabilidad, total transparencia y absoluta firmeza”, expresó la mandataria, quien aseguró haber informado oportunamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre los hechos.

Asimismo, indicó que instruyó la creación de una Unidad Especializada para colaborar con la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas con el caso. Explicó que no se ha pronunciado previamente sobre las indagatorias para evitar interferencias y preservar la integridad del proceso.

En la parte más política de su mensaje, Campos respondió a las críticas provenientes de Morena y afirmó que “no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal, que ser un gobierno con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”.

Finalmente, aseguró que en Chihuahua “no hay espacio para la impunidad ni acuerdos en lo oscurito” y reiteró que continuará trabajando en coordinación con instituciones federales para preservar la paz y el estado de derecho en la entidad.