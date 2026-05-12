Maestros de la CNTE amenazan con megamarcha para el 15 de mayo en CDMX: Horario, rutas y calles cerradas

En medio de polémicas por el recorte al ciclo escolar por el Mundial de 2026, los maestros anunciaron una nueva megamarcha en la Ciudad de México para este viernes 15 de mayo, luego de las movilizaciones registradas este martes 12 de mayo.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adelantó que la marcha es el primer paso de una serie de movilizaciones, ya que se espera que el sábado 16 de mayo se realice una asamblea para establecer una fecha en la que retomen su huelga nacional de maestros en el marco del Mundial de la FIFA 2026.

Marx Arriaga Navarro, hasta hace unos días el director de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es uno de los principales promotores de la marcha en el Día del Maestro, y agregó en sus redes sociales que la imagen del magisterio está “pisoteada”, por lo que, “o luchamos juntos, o nos derrotarán por separado”.

Marcha de la SEP el 15 de mayo en CDMX: ¿De dónde saldrá y qué calles estarán cerradas?

Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE, confirmó que la megamarcha de maestros será con dirección al Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 9:00 horas del viernes 15 de mayo.

De acuerdo con la información que circula en grupos de redes sociales, es posible que los contingentes salgan desde estos puntos:

Ángel de la Independencia , Monumento a la Revolución y Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma .

, Monumento a la Revolución y Glorieta del Ahuehuete, sobre . Metro Buenavista , esquina Carlos J. Meneses e Insurgentes .

, esquina Carlos J. Meneses e . Exescuela Normal Superior, en el Metro San Cosme, de la Línea 2.

Tras las movilizaciones de maestros, se esperan cierres en estas vialidades:

Paseo de la Reforma , del Ángel de la Independencia a Avenida Juárez.

, del Ángel de la Independencia a Avenida Juárez. Avenida Juárez en su totalidad.

en su totalidad. Avenida Ribera de San Cosme .

. Insurgentes Norte , en el tramo de Buenavista a Reforma, en caso de que el contingente tome esa ruta.

, en el tramo de Buenavista a Reforma, en caso de que el contingente tome esa ruta. Eje Central Lázaro Cárdenas , a la altura de la Torre Latino y el Palacio de Bellas Artes.

, a la altura de la Torre Latino y el Palacio de Bellas Artes. Cinco de Mayo.

Si sales ese día, toma en cuenta la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Seceretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para conocer todas las calles afectadas.

Megamarcha de la CNTE el 15 de mayo: ¿Qué exigen los maestros?

La principal exigencia de los maestros de la CNTE es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007; sin embargo, se suman otras exigencias con las que los trabajadores de la educación amenazan con bloqueos durante el Mundial de 2026.

Abrogación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

de Enrique Peña Nieto. Sistema de seguridad social solidario, sin UMAs ni afores.

solidario, sin UMAs ni afores. Jubilación por años de servicio.

por años de servicio. Cálculo de pensiones en salarios .

. 100 por ciento de aumento salarial al sueldo base.

al sueldo base. Derechos laborales a los maestros que trabajan por honorarios.

a los maestros que trabajan por honorarios. Renuncia de funcionarios ‘neoliberales’.

Salida de la Unesco, Unicef, OCDE y Estados Unidos.

Eliminación de contratos a ciertos empresarios.

“No queremos más vacaciones (en relación al recorte del ciclo escolar), queremos recuperar nuestra educación pública”, es uno de los principales reclamos de los trabajadores de la educación.