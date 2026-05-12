Gabriela Jiménez brinda apoyo a familias afectadas por desbordamiento de Río de los Remedios

Vecinas y vecinos reconocieron la empatía y respaldo de Gabriela Jiménez, quien apoyó a la familia Garduño Segundo tras la pérdida total de su vivienda.

La diputada federal por Azcapotzalco y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, acudió a las colonias afectadas por el desbordamiento del Río de los Remedios, provocado por las intensas lluvias registradas la tarde y noche de ayer, para brindar apoyo directo y acompañamiento solidario a las familias afectadas por las inundaciones de aguas negras.

Durante su recorrido por las colonias Ampliación San Pedro Xalpa, Pueblo de San Pedro Xalpa y Santiago Ahuizotla, la legisladora coordinó acciones inmediatas de atención, entre ellas el envío de pipas de agua para la limpieza de cisternas, calles, patios y coladeras, así como el apoyo de un vactor para realizar labores de desazolve y disminuir los riesgos sanitarios derivados de la emergencia.

Asimismo, Gabriela Jiménez entregó alimentos, agua potable y desinfectante para cisternas y agua de consumo a familias que perdieron parte importante o la totalidad de su patrimonio a consecuencia del desbordamiento. La diputada expresó su solidaridad con las y los vecinos afectados y reiteró que, desde el movimiento de la Cuarta Transformación, se trabaja para acompañar al pueblo en los momentos más difíciles y no dejar a nadie atrás.

Como parte de las acciones de apoyo, la diputada y su equipo de trabajo iniciaron un censo para identificar el número de familias damnificadas y canalizar la información ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con el propósito de que las personas afectadas puedan acceder a apoyos institucionales para la recuperación de sus viviendas y patrimonio.

Las familias afectadas agradecieron la presencia, empatía y respaldo de la legisladora federal. Destacó el caso de la familia Garduño Segundo, que sufrió pérdida total de su vivienda y solicitó apoyo con material sensorial para un menor con autismo, así como oxígeno y una silla de ruedas para un adulto mayor que padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Ante ello, Gabriela Jiménez brindó apoyo inmediato con alimentos, agua potable, limpieza de la vivienda y los insumos solicitados para atender las necesidades de la familia.

Durante el recorrido, vecinas y vecinos también solicitaron la intervención de las autoridades para que en el Río de los Remedios se realice una obra mayor de infraestructura hidráulica, además de labores permanentes de desazolve y mantenimiento que permitan prevenir este tipo de inundaciones.

Gabriela Jiménez aseguró que dará seguimiento a las peticiones ciudadanas y gestionará ante las instancias correspondientes acciones integrales que garanticen seguridad y bienestar para las familias de Azcapotzalco.