Diputada Gabriela Jiménez encabeza la asamblea por la Paz y en Defensa de la Soberanía Nacional en Azcapotzalco

La diputada Gabriela Jiménez encabezó la Asamblea por la Paz y en Defensa de la Soberanía Nacional en Azcapotzalco.

Desde la alcaldía Azcapotzalco, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, encabezó la Asamblea por la Paz y en Defensa de la Soberanía Nacional, en la que vecinas y vecinos expresaron su respaldo a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Durante el encuentro, las y los asistentes manifestaron su apoyo bajo la consigna “Presidenta, no estás sola”, en un llamado a la unidad nacional. En su mensaje, Jiménez Godoy afirmó que el país cuenta con un pueblo consciente y organizado, y destacó que la esperanza permanece en comunidades, colonias y pueblos de todo México.

La diputada subrayó que la ciudadanía está dispuesta a defender la soberanía nacional, la dignidad del país y los derechos de las personas migrantes.

Gabriela Jiménez Godoy es diputada por el principio de elección de mayoría relativa de Morena en la CDMX, quien además es cercana a Claudia Sheinbaum y se ha pronunciado en favor de una agenda para las mujeres. Asimismo, es fundadora del colectivo 50+1.

Actualmente, es diputada federal y vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena.

La Asamblea por la Paz y en Defensa de la Soberanía Nacional realizada en Azcapotzalco forma parte de los esfuerzos de políticos por mostrar una postura en favor de la política exterior de la presidenta.

En su cuenta de X, Gabriela Jiménez publicó una carta de las y los legisladores de Morena y los partidos aliados, el PT y el PVEM, para refrendar una política exterior responsable, humanista y congruente.

“México reafirma su compromiso con los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias, así como una política exterior de cooperación y responsabilidad internacional, congruente con su tradición histórica de no intervención y solidaridad. Desde la Cámara de Diputados reiteramos nuestra solidaridad con el puelo cubano”, indica el texto.

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la disposición de México para mediar el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, aunque ambas naciones deben mostrar voluntad para que ello ocurra.