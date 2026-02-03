¿Sheinbaum será mediadora de Cuba y EU? México ‘siempre pondrá la mesa’ para resolver un conflicto, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió que México podría mediar el conflicto entre Estados Unidos y Cuba. (Fotoarte: El Financiero / Cuartoscuro/Shutterstock)

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la disposición de México para mediar el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, aunque ambas naciones deben mostrar voluntad para que ello ocurra.

“Depende de Cuba y Estados Unidos (...). Tiene que venir de ellos, nosotros ya lo hemos dicho públicamente, y en privado, pero ya depende de que se den las condiciones”, comentó durante ‘la mañanera’ de este martes 3 de febrero.

Insistió en que México “siempre ha puesto la mesa” para atender cualquier conflicto conforme a los principios de la política exterior: soberanía de los pueblos y diálogo.

La respuesta de la mandataria se da en el marco de las amenazas de Donald Trump de aplicar aranceles a los países que envían petróleo a Cuba, medida en la que México queda directamente expuesto por las entregas de combustible por concepto de ayuda humanitaria.

Al respecto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló que Trump intenta asfixiar a la isla con el bloqueo de petróleo, especialmente luego de que Estados Unidos tomó control del energético en Venezuela, su principal abastecedor.

La presidenta Sheinbaum, por su parte, reconoció que el envío de petróleo a Cuba, como parte de una estrategia de ayuda humanitaria, representa menos del 1 por ciento de la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sin embargo, en días recientes reconoció que frenaron los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá el envío de ayuda humanitaria.

¿Qué condiciones deberían darse para que México participe en un proceso de mediación entre EU y Cuba?

Al ser interrogada sobre qué condiciones deberían darse para que México participe en un proceso de mediación, la mandataria insistió en que la iniciativa “tiene que venir de ellos”.

Reiteró, además, que cualquier eventual papel de México no se vincula con su figura personal, sino con la tradición diplomática del país.

“Bueno, no es un asunto personal. Y México, porque es México, no es la presidenta, es México, en la mejor historia de nuestra diplomacia y política exterior, siempre va a estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacífica de conflictos”.

Sheinbaum anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba

En tanto, adelantó que esta semana saldrá un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba. Dijo que los productos se precisarán luego de conocer las necesidades de las personas en la isla; la lista se publicará después.

Negó que esta acción provoque mayores tensiones con Donald Trump y aclaró que hasta ahora México no conoce los alcances de los aranceles de EU en caso de entregar petróleo a Cuba.

Actualmente, la situación de la isla se reporta grave porque dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Con información de EFE.