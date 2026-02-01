Sheinbaum niega petición de Trump para dejar de mandar petróleo a Cuba: Anuncia nueva ayuda humanitaria

Claudia Sheinbaum negó que la detención de envíos de petróleo a Cuba fuera una petición de Donald Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que Donald Trump le pidiera dejar de enviar petróleo a Cuba. Además, confirmó que entregarán ayuda humanitaria a la isla.

“Como dije el otro día en la conferencia (matutina), no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba, y en la tarde se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla”, aseguró Sheinbaum.

Sus comentario ocurren luego de que el presidente Trump asegurara que Sheinbaum fue “muy buena” al dejar de enviar buques con barriles de petróleo a Cuba, y de que la mandataria advirtiera por una crisis humanitaria en la isla.

Respecto a la ayuda humanitaria, Sheinbaum anunció que esta medida estará vigente hasta que se resuelve dipomáticamente el tema del petróleo.

“Quiero comentarles, porque es necesario hacerlo, que esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba... En lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tiene que ver con los envíos de petróleo por razones humanitarias”, explicó Sheinbaum en un evento este domingo 1 de febrero.

La mandataria agregó que el apoyo llegará a la isla en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina y de Gobernación, a fin de ayudar a Cuba, que está cerca de quedarse sin luz sin el apoyo del crudo de México y Venezuela.

Sheinbaum explicó que México aún busca vías diplomáticas para ayudar a Cuba, ya que consideró que es un tema fundamental. Por ahora, no detalló qué productos enviarán a la isla para apoyar a la población afectada por la reducción en el suministro de petróleo.

El presidente Trump aseguró el sábado 31 de enero que Cuba no necesariamente pasará por una crisis humanitaria, ya que ambos gobiernos tienen pláticas, y es posible que La Habana se acerque para buscar un tratado con Estados Unidos.

“Probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato, así que Cuba volverá a ser libre”, argumentó Trump a bordo de su avión Air Force 1.

Con información de EFE.