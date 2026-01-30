Cuba llama ‘fascista’ a Trump por negarle petróleo; sufrirá ‘grave crisis’ en 2 meses si no recibe crudo

Cuba enfrenta una grave crisis energética por el bloqueo de petróleo de Trump a la isla. (Foto: EFE)

Cuba va a afrontar una “grave crisis” en seis u ocho semanas si no recibe más petróleo o combustibles, pronostica para EFE el experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

El analista, dedicado a la situación energética de Cuba, asegura que es “muy difícil de cuantificar” el punto de quiebra del país a raíz del asedio energético estadounidense porque todo cálculo se basa en estimaciones a falta de datos oficiales, pero apunta que la situación es crítica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva por la que su Gobierno impondrá aranceles a todos los países que directa o indirectamente vendan o suministren petróleo a Cuba.

Cuba tan solo puede satisfacer un tercio de sus necesidades energéticas con la producción nacional de crudo, 40 mil barriles diarios de petróleo de un total en torno a 110 mil.

Cuba califica de ‘fascista’ nueva medida de Trump contra su suministro energético

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este viernes 30 de diciembre que la nueva medida de Estados Unidos de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla “evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla”.

“Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”, sostuvo el mandatario cubano.

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, indicando que la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

Al respecto, Díaz-Canel aseguró que “bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba”.

“¿Acaso no decían el secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple “embargo en el comercio bilateral”?, cuestionó el presidente cubano en redes sociales.