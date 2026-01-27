Cuba se dirige a una ‘catástrofe’ sin petróleo de México: ‘Vendrá desplome total de su economía’

Cuba enfrenta una tormenta perfecta en materia energética que podría agravarse aún más sin el suministro de crudo proveniente de México y Venezuela, escenario que llevaría a la isla a una catástrofe económica, advirtió Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

De acuerdo con datos de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), durante el pico nocturno de este día la demanda de energía eléctrica del país alcanzará 3 mil 150 megawatts (MW); sin embargo, el Sistema Electroenergético Nacional sólo dispone de mil 345 MW, lo que deja un déficit de mil 805 MW.

En términos relativos, este faltante equivale al 57.3 por ciento de la demanda eléctrica nacional, reflejando la profundidad de la crisis energética que atraviesa la isla caribeña.

Este desequilibrio es particularmente relevante debido a que la generación eléctrica en Cuba depende entre 45 y 50 por ciento del petróleo crudo y hasta 97 por ciento de energías fósiles, como diésel y combustibles residuales, según el reporte ‘Descripción del Sistema Eléctrico Cubano’ publicado por la oficina central de la UNE.

Es en este punto donde el crudo mexicano adquiere un papel clave. Cuba consume entre 100 y 110 mil barriles diarios de petróleo, pero sólo tiene capacidad para producir alrededor de 40 mil barriles diarios de crudo pesado, utilizado principalmente como combustible para la generación de electricidad en sus centrales termoeléctricas.

“Cuba tiene un déficit petrolero cercano a los 60 mil barriles diarios, de los cuales aproximadamente 35 mil los cubría Venezuela, alrededor de 20 mil los aportaba México y entre 5 y 7 mil barriles llegaban de manera esporádica desde Rusia”, detalló el especialista de la Universidad de Texas.

La presión de Trump a Cuba

No obstante, desde que Estados Unidos intensificó las sanciones y acciones judiciales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se ha registrado el arribo de buques tanque venezolanos a Cuba.

A ello se suma que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes la suspensión del envío de petróleo mexicano a la isla. “Es una decisión soberana y se toma en el momento que sea necesario”, respondió la mandataria.

“Toda esta situación es lo que más nos preocupa de cara a los próximos meses, porque ya no sólo habrá impactos en la generación eléctrica, sino un desplome total de la economía cubana”, advirtió Piñón.

Ante este escenario, el especialista consideró que el gobierno de Miguel Díaz-Canel deberá encontrar alternativas urgentes para garantizar el suministro de energía eléctrica al país, en un contexto en el que las energías renovables, como la solar fotovoltaica, aportan menos del 5 por ciento de la generación total.

La propia Unión Eléctrica de Cuba reconoció que el servicio eléctrico presenta afectaciones durante las 24 horas del día, aunque el mayor impacto por déficit de capacidad se concentra en las horas pico, entre las 18:00 y 19:00 horas, con faltantes que pueden alcanzar hasta los 2 mil MW.

Entre enero y septiembre de 2025, la subsidiaria de Pemex, Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., envió a Cuba 17.2 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2 mil barriles diarios de petrolíferos, operaciones que representaron un monto total de 7.9 mil millones de pesos, de acuerdo con información entregada por la petrolera a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Estos envíos permitieron atenuar parcialmente el déficit eléctrico de la isla.