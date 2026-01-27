Petróleo a Cuba: ¿Trump presionó a Sheinbaum para suspender el envío de crudo a la isla caribeña?

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió si hubo alguna presión por parte de EU para cancelar los envíos de petróleo a Cuba. (Bloomberg/Cuartoscuro)

¿México recibió presiones para suspender la entrega de petróleo a Cuba? La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la decisión se haya tomado por presiones de gobiernos extranjeros, pese a que Donald Trump y otros políticos estadounidenses se quejaran por la ayuda que se envía a la isla.

Dijo que se trató de una decisión soberana por parte del Gobierno mexicano y de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que sería un comportamiento habitual, pues “durante un tiempo no se envió y después sí”.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. La decisión de México de vender o dar, por razones humanitarias, a Cuba petróleo tiene que ver con una decisión soberana que viene de muchos años, no es reciente (...)”, indicó la mandataria en la mañanera de este martes 27 de enero.

Agregó que, en caso de que se renueven las entregas de crudo a Cuba, informarán al respecto; sin embargo, no dio certeza sobre si será pronto o si, como en otros periodos, disminuirá significativamente.

Trump y republicanos contra entregas de petróleo a Cuba

Luego de la invasión a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, el presidente estadounidense intensificó su discurso en contra de Cuba, a quien amenazó con dejar de recibir más crudo.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba ¡Cero! Sugiero firmemente que hagan un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”, escribió Trump en sus redes sociales.

Aunque este mensaje estaba centrado en particular en el control de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano.

A la par, el congresista Carlos A. Giménez acusó al gobierno de Sheinbaum de “traicionar” la amistad con Estados Unidos por entregar petróleo a Cuba.

El congresista republicano señaló que si no se detienen los envíos de crudo a la isla “las consecuencias serán severas”.

Durante 2025, el gobierno mexicano envió en promedio un buque al mes, equivalente a unos 17 mil 200 barriles diarios de crudo, de acuerdo con datos oficiales de Petróleos Mexicanos.

En todo caso, la mandataria respondió a las declaraciones de Trump y de Giménez al asegurar que se trataba de contratos de venta entre Pemex y Cuba o, en su caso, de “ayuda humanitaria” que viene desde gobiernos anteriores.

A la par, explicó que México se colocó como el principal proveedor de petróleo a Cuba por la baja producción de crudo en Venezuela, atribuida a problemas operativos e infraestructura.

Tan solo el segundo fin de semana de enero de este año, arribó a La Habana un buque petrolero ‘Ocean Mariner’ con unos 86 mil barriles de combustible mexicano, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.