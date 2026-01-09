‘Las consencuencias serán severas’: Congresista de EU amenaza a Sheinbaum por entregar petróleo a Cuba

En la Cámara de Representantes de Estados Unidos ‘tienen en la mira’ a Claudia Sheinbaum, ya que el congresista Carlos A. Giménez, aseguró que la mandataria mexicana “miente descaradamente” sobre la entrega de petróleo de México a Cuba.

A través de sus redes sociales, el congresista Giménez, del partido republicano del presidente Donald Trump, reclamó que Sheinbaum “dice ser amiga” de Estados Unidos; sin embargo, “luego nos traiciona al proveerle petróleo gratuito a la dictadura de Cuba”.

Además de criticar la cooperación del Gobierno de Claudia Sheinbaum con Cuba, Carlos A. Giménez aseguró que esto debe parar de inmediato, y de no hacerlo, “las consecuencias serán severas”.

En su publicación de X, el legislador expuso algunas cifras del Financial Times en las que se revela cómo desde 2022 México pasó de no entregarle crudo a Cuba a ahora ser uno de sus principales aliados, incluso por encima de Venezuela, país al que Donald Trump le pidió romper relaciones y dejar de vender crudo a Cuba.

México incluso entrega más crudo a Cuba que algunos de sus principales aliados, como Rusia, esto de acuerdo con Financial Times, aunque el Gobierno de Donald Trump no le ha exigido a México que termine con las entregas de petróleo.

Entre enero y septiembre del año pasado, México entregó unos 17.2 mil barriles diarios de petróleo a Cuba, así como 2 mil barriles de petrolíferos, lo que significa un monto de 7.9 mil millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los envíos de petróleo a Cuba, durante su gestión, son menores a las de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, además de que el motivo de los envíos es por contratos, así como ayuda humanitaria.

Sheinbaum insistió en que esto no es ‘obra’ de la 4T, sino que, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se condonó una deuda con Cuba y que los envíos vienen desde el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

Uno de los motivos por los que México se colocó como el principal proveedor de petróleo a Cuba es, en parte, la baja producción de barriles desde Venezuela, esto debido a problemas operativos y de infraestructura, mismos que ahora el presidente Donald Trump está dispuesto a resolver, y por los que ofrecería subsidios y apoyos a empresas que inviertan, con tal de que se cubran unos 100 mil millones de dólares para arreglar la industria petrolera en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.