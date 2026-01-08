México es ‘cómplice del autoritarismo’ por envíos de petróleo a Cuba: Marko Córtes

Claudia Sheinbaum afirmó que México envió menos petróleo a Cuba en 2025 en comparación con 2024.

El Gobierno de México es “cómplice financiero” del “régimen autoritario” por el envío de petróleo de Cuba, afirmó Marko Cortés, senador del PAN, quien además critico la ‘opacidad’ de la información sobre esos cargamentos.

“Estamos hablando de recursos públicos que hoy se están destinando en completa opacidad, mientras México enfrenta crisis en seguridad, desastres naturales, educación e infraestructura. Esto es inaceptable” expresó en comunicado de prensa este jueves 8 de enero.

Afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no puede clasificar el envío de petróleo a Cuba como ‘ayuda humanitaria’ pues beneficia a un “régimen autoritario”, mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) está ‘hundido’ en una crisis de deudas.

“México no puede convertirse en cómplice financiero de la represión ni poner en riesgo su posición internacional. La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales: Son una obligación constitucional. Mientras otros países protegen su energía, aquí la usan como ‘chequera ideológica’, a costa de Pemex y de los mexicanos”, puntualizó.

Marko Cortés presentó un punto de acuerdo en el último periodo de sesiones para que el Gobierno de México diera un informe detallado sobre los envíos de crudo.

El reporte debe incluir los volúmenes totales y el valor económico estimado de petróleo crudo, diésel, turbosina y otros derivados enviados, incluyendo subsidios implícitos, afirmó

Marko Cortés exigió incluir los puertos de salida del petróleo en México, así como sus puntos de destino en Cuba, además, de la lista completa de buques utilizados, incluidas sus rutas, fechas y la justificación del uso de embarcaciones sancionadas.

¿Cuándo petróleo manda México a Cuba?

En su ‘mañanera’ de este jueves 8 de enero, la presidenta Sheinbaum aseguró que los cargamentos de petróleo de México a Cuba disminuyeron el año pasado en comparación con 2024.

“Repito: Los envíos de petróleo son similares a los que vienen dándose desde Gobiernos que no eran de Morena, incluso con (Enrique) Peña Nieto, incluso con (Felipe) Calderón”, destacó.

En 2024, Sheinbaum remarcó que el envío de crudo a Cuba seguiría para ayudar al Gobierno de Miguel Díaz-Canel a superar la crisis energética que afecta la isla y provoca apagones.

Datos entregados por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) expusieron que en los primeros nueve meses de 2025, México mandó a Cuba alrededor de 17.2 mil barriles de petróleo y 2 mil barriles de petrolíferos al día mediante la subsidiaria Gasolinas Bienestar, con un valor de 7.9 mil millones de pesos.

La cifra es menor a los cargamentos que fueron despachados por el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien autorizó el envío diario de crudo por un valor de 9.3 mil millones de pesos en los últimos meses de su Gobierno.

Con información de Héctor Usla