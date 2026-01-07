Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 7 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 7 de enero desde Palacio Nacional, donde se prevé que sea cuestionada sobre las acusaciones de Donald Trump contra Nicolás Maduro.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 7 de enero de 2026?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la denominación del fentanilo como arma de destrucción masiva por el gobierno de Donald Trump “da elementos” para que se plantee algún tipo de intervención en México contra los cárteles; sin embargo, consideró poco probable que ocurran acciones unilaterales.
- Claudia Sheinbaum pidió a las autoridades de Estados Unidos que Nicolás Maduro enfrente un juicio justo, luego de que el Departamento de Justicia decidiera retirar la acusación contra el presidente de Venezuela sobre que el Cártel de los Solos sea un grupo real.
- La presidenta Sheinbaum respondió a algunas preguntas de los niños que asistieron esta mañana a la conferencia de prensa. En primer lugar, aclaró que se les entregará una Beca para útiles escolares a los menores que están por regresar a clases.
- La presidenta calificó como “interesante” el posicionamiento que expresó Nicolás Maduro ante las autoridades estadounidenses durante su primera audiencia en Nueva York, donde se declaró inocente de los delitos que le imputan, se asumió como preso de guerra y alegó haber sido secuestrado por el gobierno de Estados Unidos.
- Hijos de algunos reporteros asistieron a la mañanera del martes 6 de enero. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se les entregaría una sorpresa por el día de los Reyes Magos.
- Durante la conferencia de prensa anterior, la mandataria condenó la detención de Nicolás Maduro e invasión a Venezuela por el Gobierno de Donald Trump. Criticó la actuación de organismos internacionales y de las figuras políticas mexicanas que hacen un llamado para que Estados Unidos intervenga en el país para combatir a los cárteles.