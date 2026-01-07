Iniciativa de reforma electoral, ¿planchada ya?

El artífice de la reforma electoral, Pablo Gómez, sorprendió ayer al visitar Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. La visita cobra relevancia luego de que Gómez Álvarez se reunió el lunes con Esthela Damián, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia y quien se encargará de remitir a la Cámara de Diputados la propuesta que tendrá que ser discutida durante el periodo que arranca el 1 de febrero. Dicen los que saben que la propuesta ya está terminada y que la presentación al INE el 12 de enero tendrá un carácter de “mero trámite”.

Los Reyes Magos en Palacio

La presidenta Claudia Sheinbaum partió la rosca en Palacio Nacional, acompañada de niñas y niños, en el marco de la ‘mañanera del pueblo’. Flanqueada por Melchor, Gaspar y Baltasar, respondió preguntas de los pequeños invitados, entre ellas un “¿por qué quitaste los dulces (de las escuelas)?”. En respuesta, los escolapios fueron aleccionados sobre los daños a la salud por enfermedades como la diabetes e hipertensión, por consumo excesivo de chatarra. Esperemos que los haya convencido.

Se lleva Godoy a su equipo de confianza

Finalmente la FGR oficializó ayer, como se debe, mediante un comunicado de prensa, los relevos y la llegada de funcionarios que acompañarán a Ernestina Godoy. La revelación ocurrió ayer. Entre los nombramientos están el de Raúl Armando Jiménez Vázquez, exfuncionario de Pemex, CFE y Presidencia de la República, así como Ulises Lara, encargado de la Fiscalía capitalina cuando el Congreso local no ratificó a Godoy Ramos. Siete de los 13 cargos dados a conocer ayer son personas que ya habían trabajado con Godoy en la CDMX, como Omar Cruz, Ariel Pilares y Richard Urbuna; dos más, Jiménez Vázquez y Claudia Luengas, laboraron con ella en la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Muñequito diplomático

Mientras la mayoría de los mexicanos le huye, el embajador de Japón en México, Kozo Honsei, se mostró muy contento de que este año sí le salió el muñequito en la rosca de reyes, pues el año pasado “desgraciadamente” no le tocó, y no pudo invitar tamales. En sus redes sociales compartió el momento en el que partió su rosca; sin embargo, como que le faltó barrio, pues estuvo degustándola con cubiertos, cuando la usanza mexicana es meterle mano directa y, por qué no, hasta chopearla.

No todo es Venezuela

Ante el exacerbado interés de la ‘4T’ por el caso Venezuela, Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, se pronunció por que el Legislativo cree comisiones especiales –sí, esas que han mostrado no servir para nada– para dar seguimiento a las investigaciones por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, pues a nueve días del hecho no hay información clara sobre las causas del accidente, que dejó sin vida a 14 personas.

A esperar tres años más para un abasto de 100% de medicinas

La promesa de lograr el abasto del 100 por ciento de medicamentos será una realidad… ¡hasta el 2029!, al menos así lo perfila el Programa Institucional de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) 2025-2030, que fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación. El programa plantea que en 2025 y 2026 se adjudique el 90% de claves solicitadas, en 2027 y 2028 el 95% para, finalmente, lograr el 100% en 2029. En el documento, Birmex reconoce que el desabasto ha sido persistente “por diversas deficiencias operativas y logísticas, así como por limitaciones estructurales en la capacidad de producción, adquisición, almacenamiento y distribución de insumos médicos estratégicos”.