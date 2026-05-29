Revienta PRI sesión… un rato

Diputados y diputadas del PRI rompieron el orden, reventaron la sesión y obligaron a un receso en el salón de plenos. Con megáfonos, gritos y empujones, colgaron en las galerías dos gigantes lonas, una con las frases “El cártel de Morena”, “rateros, corruptos, asesinos, criminales”, “narcos del Bienestar” sobre una fotografía de AMLO con sus tres hijos, y otra en la que se leía “Morena, los narcos del Bienestar”, “rateros, corruptos, asesinos, criminales”, sobre una fotografía de la presidenta con Rubén Rocha, AMLO y sus hijos, Adán López y Hernán Bermúdez. Molesto, Ricardo Monreal pidió respeto, “es un exceso y una cobardía”, dijo; llamaron al orden los coordinadores y se reanudó la sesión.

T-MEC, con comisión de lujo

De lujo y con manteles largos fue ayer la instalación de la Comisión Especial de Seguimiento del T-MEC en el Palacio Legislativo. Del más alto nivel, la integran diputados, senadores y la consejera comercial de la Embajada de Canadá, Julie Poirier; Carlos Bustillos, director de la Cámara de Comercio de Canadá; Enrique Huesca, CEO de American Society Global; Fernando Coronel, del CCE; Arturo Ríos, director de Asuntos Laborales e Internacionales de la Secretaría del Trabajo. Todos coordinados por el diputado morenista y dirigente obrero, Pedro Haces.

Repartiendo parejo

Para el priismo, Enrique Inzunza no es el único senador cobarde dentro de Morena, pues le secunda la senadora Malú Mícher. Durante la discusión de la contrarrefoma judicial en comisiones, Carolina Viggiano resaltó que la guanajuatense por fin hizo uso del micrófono, pues “siempre está gritando desde su curul, como cobarde”. La hidalguense también calló a Saúl Monreal, de Morena, cuando afirmó que solo ha sido plurinominal. Le presumió que ha sido votada seis veces y ganado cinco. “He sido una sola vez en mi vida plurinominal, señor senador. No soy ‘Lady Pluri’, no sea usted misógino y grosero”.

Avalan partido ligado a la Luz del Mundo

La iglesia de La Luz del Mundo sigue extendiendo sus redes de poder, luego de que la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos del instituto electoral de Jalisco otorgó a la organización Construsai, cuya representante legal, Vasti Zabdi Arana Cruz, es miembro activo de la congregación, su registro como fuerza política local bajo el nombre de Partido Humanista. La Luz del Mundo, de Naasón Joaquín García, preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores, ya tiene dos juezas vía elección judicial y ahora podría tener acceso a 4 millones 990 mil pesos, para lo que resta del año.

Alcalde prófugo de Cuautla acumula acusaciones

Jesús Corona Damián, alcalde prófugo de Cuautla, Morelos, tiene otro problema, además de ser buscado por la FGR por ligas con el Cártel de Sinaloa: justificar los gastos del municipio, que son muchos y algunos inexplicables. Nancy Echeverría, síndica en funciones de la presidenta municipal, reveló ayer que al revisar los libros financieros salió a relucir que el alcalde tenía doble nómina, una la pagaba al empleado y la otra quién sabe a dónde iba a parar, aunque no se necesita mucha imaginación para saberlo, ¿verdad?

Presionan grupos provida a la Corte

Ayer estaba prevista en la SCJN la discusión de dos acciones promovidas por el Poder Ejecutivo y la CNDH, sobre el aborto en Aguascalientes. Pero la presión de organizaciones provida obligaron a retirar el caso y dejar la discusión para mejor ocasión, una vez que dichos grupos sean escuchados personalmente por ministros. El proyecto, del ministro Irving Espinosa, ha sido muy criticado por proponer la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley que penaliza el aborto en esa entidad y que, por ejemplo, reducen de 12 a 6 las semanas de gestación como límite para interrumpir legalmente el embarazo, lo que, a decir del ponente, atenta contra el principio de progresividad.