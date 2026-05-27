Cuestiona Monreal a Taddei

Fuerte fue ayer la observación de Ricardo Monreal a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al afirmar que “está equivocada o no ha leído bien la iniciativa” de Sheinbaum para crear una comisión que verifique la honestidad de los candidatos. A la preocupación de la consejera presidenta de que “nosotros no tenemos la metodología, los mecanismos, ni las directrices de seguridad, investigación ni de inteligencia”, el diputado le explicó que lo único que deberán hacer será “solicitar información a la UIF, a la FGR y a la CNBV de cada uno los candidatos y dársela a los partidos para que ellos decidan”. Fácil, ¿no?

Misteriosa cancelación de interparlamentaria

La reunión interparlamentaria México-España que se celebraría del 31 de mayo al 2 de junio fue cancelada por decisión de la Jucopo de San Lázaro, una medida que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó como lamentable. Aunque las razones de la cancelación son desconocidas, se enmarca en la tensión entre ambas naciones provocada por la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no escatimó en críticas a los gobiernos de la ‘4T’, ¿será que esa fue la verdadera razón de la cancelación?

Segob mete ‘bola rápida’ en San Lázaro

De prisa y de última hora, diputados de Morena confirmaron que el titular de Enlace Legislativo de la Segob, Juan Ramiro Robledo, llegó ayer al Palacio Legislativo a tratar de meter una reserva al dictamen de las reformas constitucionales propuestas por Sheinbaum. En medio del trabajo exprés de los diputados, el jefe morenista, Ricardo Monreal, deslizó con tranquilidad que “normalmente él, como es enlace con la cámara y con el Congreso de parte de Gobernación, su trabajo es ese”. Todo por las prisas y reformas al cuarto para las 12.

Le “pisan los talones” a Sammy

“Después de tantas denuncias y denuncias”, al final “ya le pisan los talones a Sammy”, se congratuló ayer el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar. Aunque ya la FGR investiga, celebró que la dirigencia de Morena en Nuevo León acudiera a presentar otra denuncia contra el góber naranja, Samuel García, por desvío de recursos públicos. “Es el deporte favorito del gobernador en su despacho; llega tarde la FGR, lo dijimos, pero al fin van por él”, celebró.

Se le acumulan los conflictos a Mario Delgado

Mario Delgado, titular de la SEP, no termina de resolver un conflicto y ya le salió otro: además de la CNTE que tienen un plantón en el Centro Histórico y los alumnos del IPN que tienen tomado Canal Once, la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México saldrá hoy a las calles para exigir la entrega de 300 millones de pesos de fondos federales que adeudan a la institución y que, advierten, afecta a casi 20 mil estudiantes y coloca en la incertidumbre a más de mil 500 trabajadores. La presión crece sobre el funcionario, que luego de su frustrada idea de adelantar el ciclo escolar, no ha dejado los reflectores.

La pregunta de los 64 mil

En el Senado aún es una incógnita si el sinaloense Enrique Inzunza se presentará a la sesión del periodo extraordinario. Los coordinadores parlamentarios aseguraron que en la Jucopo de ayer ni se mencionó el tema. Por cierto, se perfila que la discusión de los dictámenes se vaya hasta la madrugada porque –si bien les va– por ahí de las 15:00-16:00 horas los diputados mandarán la minuta.