‘Locura’ y resistencia azul

A pesar de que la presidenta Sheinbaum ya aclaró que los citatorios de la FGR no implican que Maru Campos esté imputada, el líder nacional panista salió a advertir que si le ponen un dedo a su gobernadora de Chihuahua, “nos vamos a volver locos”. Jorge Romero aseguró que están dispuestos a “volcarnos a las calles”, a hacer “huelgas”, a “clausurar simbólicamente” y a “sacar todo el manual de resistencia civil pacífica” para impedir que pase la “vulgar” persecución a la mandataria que solapó la presencia y actuación de agentes de la CIA a espaldas de la Federación. Mientras no se inspiren en la CNTE…

‘No me ayudes, compadre’

Pues dice el senador Adán Augusto López que Andy López Beltrán hasta “caminando va a ganar” la diputación federal por la que buscará contender en Tabasco. El legislador, quien contrario a su costumbre habló con los reporteros ayer y desmintió que estuviera hospitalizado, señaló que si el hijo de AMLO lo invita, “lo acompañaría con mucho gusto”. Añadió que “él me ha acompañado, en las campañas que yo tuve como gobernador, de senador dos veces, para diputado federal. Por qué no habría de hacerlo. Es nuestro amigo”.

Tiendas de conveniencia como refugio de víctimas

La SSC que encabeza Pablo Vázquez firmó un importante convenio con la cadena de tiendas Oxxo, como parte del “Programa Espacios Seguros”. El objetivo es que dichas tiendas sean espacios donde cualquier mujer, sin importar su edad, que esté en riesgo o sea víctima de violencia, pueda encontrar ayuda de los empleados que, al mismo tiempo, solicitarán la intervención de la policía y con ello abreviar tiempos de respuesta en estos casos. Este programa piloto inicia en Tláhuac y podría extenderse a toda la capital. Ojalá el resultado sea bueno, por el bien de la ciudad.

¿El nuevo ‘villano favorito’?

Alejandro Moreno, líder del PRI, consideró que su persona ya es casi el nuevo villano favorito de la ‘4T’, puesto que ya ocupaba Genaro García Luna en el sexenio pasado. El campechano respondió a la presidenta respecto de su llamado a “que devuelva lo robado”: “La persecución en mi contra ha sido el arma favorita para distraer al pueblo. El problema no soy yo. El problema es que Morena está rebasado por la narcoalianza”.

Apodos legislativos

Parece que la senadora Lilly Téllez ya encontró un nuevo apodo que repetir una y otra vez. Ayer dio conferencia de prensa para responder a las acusaciones de la senadora Julieta Ramírez, vocera de la bancada de Morena, respecto de que viajó a Estados Unidos con cargo al erario. La panista presumió no sólo ser la única que no usa recursos para el turismo legislativo sino haberse enterado de que a la bajacaliforniana le dicen –allá en su tierra– Julietona. Tan le gustó el apodo, que así se refirió todo el tiempo a la morenista. Es más, hasta olvidó el mote Changoleón, cuando criticó al senador Gerardo Fernández Noroña.

Advierte Marx denuncia penal en su contra

La salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP podría no sólo quedarse en un penoso capítulo de la historia, luego de que se atrincheró por días en su oficina, sino que podría escalar al ámbito penal. Al menos así lo advirtió el exfuncionario, quien afirmó que “fuentes confiables” le informaron que su relevo, Nadia López García, lo quiere meter a la cárcel. Arriaga retó a la funcionaria a que vaya por él. Pues que no ande pidiendo, porque en una de esas se le cumple, sobre todo por los señalamientos de malos manejos durante su paso por la dependencia.