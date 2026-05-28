Reconocimiento al Servicio Exterior

De los nombramientos presidenciales en favor de Cristina Planter, Roberto Lazzeri, Pedro Blanco y Alicia Buenrostro, que votará el Senado en los próximos días, hay que destacar el peso que tiene el Servicio Exterior Mexicano, ya que tres de ellos son sus integrantes, así como la importancia estratégica que México otorga a la relación con Estados Unidos; India, con quien mantenemos un intenso acercamiento relacionado con temas de tecnología y elaboración de medicinas, y Países Bajos, parte de Europa y sede de la Corte Penal Internacional.

Morena desoye a su voz de la experiencia

La reforma judicial 2.0 se planteó como una oportunidad de mejorar el proceso, pero los hechos demuestran lo contrario, pues la mayoría de Morena decidió batear las reservas que presentó su voz más autorizada, Olga Sánchez Córdero. La diputada propuso aumentar los requisitos para ser ministro, como 10 años de experiencia mínima, certificado de competencias vigente para todos los aspirantes, exámenes elaborados y aplicados por la Escuela Nacional de Formación Judicial, así como el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Sus compañeros de bancada ni siquiera entraron a la discusión y desecharon las reservas.

Maru, ¿en ruta a 2030?

Grato favor hizo ayer el inquieto diputado federal del PT, Reginaldo Sandoval, a la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos. Justo cuando, acompañada de un mitin que le preparó la dirigencia nacional del PAN en la sede federal de la FGR en la CDMX, donde acudió a declarar, el líder petista en San Lázaro la perfiló como la candidata presidencial del panismo para 2030. Solo que advirtió que “el PAN debe rendir cuentas al pueblo de Chihuahua y al pueblo de México, porque yo no tengo duda de que el gobierno norteamericano le debe haber dicho que ella es su candidata para el 30”. Aprovechó y, con otro machucón, le dijo que “es una traidora a la patria”... y pues ya le inició su campaña.

Atrae SCJN nuevo caso de huachicol fiscal, ya son dos…

Ministros de la Corte decidieron ayer, por unanimidad, atraer el recurso de revisión 126/2026 con el que el SAT y la FGR buscan evitar el carpetazo a uno de los casos más grandes de huachicol fiscal en México, que implica al empresario Édgar Marín Meza Moreno y su empresa Impulsora de Productos Sustentables, acusada del contrabando de 21.5 millones de litros de diésel, valuados en 173 millones de pesos. Y es que un tribunal de Veracruz amparó al empresario para no ser vinculado a proceso, bajo el argumento de que la FGR omitió una notificación. Es el segundo recurso similar que atrae la SCJN.

Movimiento del Sombrero se pone bravo

El Movimiento del Sombrero intentó dar portazo en el Congreso de Michoacán para frenar la discusión de la reforma electoral que pretende impedir que candidatos independientes se organicen bajo un mismo símbolo, color o emblema, modificación que acusan pretende borrarlos de la contienda electoral del próximo año. La movilización inició con un mitin afuera de la sede legislativa, encabezado por Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, pero los ánimos se calentaron al punto de que personal de seguridad tuvo que atrancar las puertas para evitar una irrupción violenta; luego de unos minutos, se permitió el ingreso de líderes del movimiento, aunque aún continuaba la discusión de la polémica reforma.