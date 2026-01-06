Delcy Rodríguez, la estratega petrolera que Donald Trump respalda para liderar Venezuela

En los últimos meses, mientras Estados Unidos amenazaba con quitarle el poder a Nicolás Maduro, un grupo de ejecutivos, abogados e inversionistas vinculados a la industria petrolera presentaron sus argumentos a cualquiera que quisiera escucharlos: la administración Trump, los asesores del Congreso: su conocida número dos, Delcy Rodríguez, debería ocupar su lugar en Venezuela.

Siendo ella misma ministra de petróleo, Rodríguez ha sido durante mucho tiempo el contacto predilecto de los altos ejecutivos, a quienes impresionó al guiar a la industria venezolana a través de sanciones internacionales, presiones económicas y mala gestión interna. A pesar de su lealtad al régimen de Maduro, sería la persona más indicada para guiar el plan estadounidense para devolver a Venezuela su gloria como fuente de petróleo, argumentaron ejecutivos y cabilderos.

El círculo íntimo del presidente Donald Trump llegó a la misma conclusión, aunque personas familiarizadas con el asunto afirman haberlo hecho de forma independiente. Ambos grupos creían que el vicepresidente, considerado durante mucho tiempo un puente entre el gobierno y el sector privado, podría estabilizar la economía petrolera venezolana y facilitar las empresas estadounidenses con mayor rapidez que la destacada disidente María Corina Machado, según las fuentes.

Delcy Rodríguez, clave para ‘revivir’ la industria petrolera de Venezuela

Los funcionarios de la administración eran conscientes del caos que se desató en Irak tras la caída de Saddam Hussein. Dejando a un lado los intereses comerciales, mantener una cierta continuidad empresarial será crucial para una transición exitosa, una que la administración Trump aún no ha definido. Y Rodríguez cumple con ambos requisitos: supervisa el aparato petrolero de Venezuela y mantiene décadas de relaciones con los bastiones socialistas que aún permanecen en el gobierno.

Entre los defensores de Rodríguez no se encontraban directamente las mayores petroleras estadounidenses, quienes se sorprendieron por la destitución de Maduro y aún buscan la manera de colaborar con Washington en los próximos pasos, según personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, existe un conjunto más amplio de empresas estadounidenses e internacionales que han operado en Venezuela durante años, y muchas tienen contactos en la Casa Blanca y el Capitolio, según las fuentes.

Un portavoz de Chevron Corp., la única gran petrolera estadounidense con licencia para operar en Venezuela, afirmó que no había recibido información previa sobre la reciente operación ni había mantenido conversaciones con funcionarios del gobierno sobre la gobernanza de la Venezuela post-Maduro. También indicó que las operaciones en el país continuaban sin interrupciones y en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones.

En una triunfal conferencia de prensa el sábado, Trump respaldó a Rodríguez para liderar Venezuela por ahora. Machado, dijo, carecía de “respeto” para dirigir el país, un golpe contundente para la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz y para los opositores al régimen, tanto nacionales como internacionales, que han depositado sus esperanzas en ella.

La Casa Blanca se negó a hacer comentarios más allá de las declaraciones del domingo del secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, quien desempeña un papel clave en la gestión de Venezuela. Rubio afirmó que Estados Unidos aprovecharía su bloqueo petrolero y su presencia militar regional para impulsar sus objetivos políticos. También afirmó que Estados Unidos vigilaría las acciones de Rodríguez más que su retórica.

En una aparición en Bloomberg Television el lunes, el director ejecutivo de Greylock Capital Management, Hans Humes, quien forma parte del comité de acreedores de la deuda soberana de Venezuela, reiteró lo que algunos ejecutivos petroleros globales han dicho en privado sobre Rodríguez: “Si quieres a alguien que pueda operar en condiciones razonablemente aceptables, consigue a la persona que operó en las peores condiciones”, dijo.

Agregó que Trump estaba haciendo una gran apuesta, que si tenía éxito, podría “reordenar toda la configuración energética del mundo”.

Esa conclusión coincidía con un informe de la CIA que, según una persona familiarizada con el asunto, altos funcionarios estadounidenses habían encargado recientemente para examinar los escenarios de sucesión a corto plazo. El documento se basaba en numerosas fuentes de inteligencia, incluyendo fuentes abiertas y recopilación humana, y pretendía proporcionar a Trump la mejor información posible mientras consideraba la operación, según la persona.

La evaluación concluyó que los principales miembros del régimen, incluida Rodríguez, estarían en la mejor posición para liderar el gobierno si Maduro ya no estuviera en el poder, informó el lunes el Wall Street Journal.

Petroleras presionan por el fin de las sanciones y Rodríguez toma las riendas

Las compañías petroleras con intereses en Venezuela, donde se encuentran algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, ahora quieren asegurarse de que la administración Trump flexibilice rápidamente esas sanciones para que Rodríguez pueda empezar a obtener resultados. No hay tiempo que perder, afirmaron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente.

A finales de diciembre, Venezuela ya había comenzado a cerrar pozos petroleros debido a que se había quedado sin almacenamiento para contener la producción estancada por el bloqueo. Más cierres dificultarían la recuperación económica de Venezuela y pondrían en peligro la permanencia de Rodríguez en el poder, según las fuentes.

Hasta el momento, parece estar consolidando el control sobre las bases existentes del régimen. El lunes, la Asamblea Nacional le juramentó como presidenta interina. En un encendido discurso el sábado, calificó la captura de Maduro de “secuestro” y exigió su regreso, pero las fuentes creen que su discurso pretendía protegerla de represalias internas.

El domingo, Delcy Rodríguez adoptó un tono más conciliador, invitando a Estados Unidos “a trabajar juntos en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco del derecho internacional, y a fortalecer la coexistencia comunitaria duradera”.

Rodríguez, de 56 años, había sido una figura clave en el círculo íntimo de Maduro, al frente de una serie de carteras clave, incluyendo la Cancillería, que le permitieron tender puentes internacionales. Fue nombrada ministra de Petróleo en 2024 tras la reñida reelección de Maduro, lo que la puso a cargo de la empresa petrolera nacional, Petróleos de Venezuela S.A., con la tarea de combatir la corrupción y aportar mayor transparencia a las cuentas de la inflada empresa.

Rodríguez, una experimentada jugadora de tenis de mesa, recibe regularmente llamadas de altos ejecutivos de compañías petroleras internacionales, desde Houston hasta Mumbai, y tiene relaciones de larga data en Beijing y Moscú, países que visita en su avión gubernamental.

Chevron, Repsol y Eni podrían reactivar proyectos en Venezuela

Una de las empresas con más posibilidades de beneficiarse de una reactivación exitosa de la industria petrolera venezolana es Chevron. ConocoPhillips, su par estadounidense, a quien se le adeudan unos 10 mil millones de dólares en laudos arbitrales impagos por la confiscación estatal de sus activos venezolanos en 2007, también se beneficiaría si decide implementar una propuesta para regresar al país y recuperar su deuda.

Entre las empresas no estadounidenses, Shell Plc tiene congelado un acuerdo de gas venezolano en alta mar que podría reactivarse con poca antelación. Otras empresas establecidas en Venezuela incluyen la española Repsol SA, la italiana Eni SpA y la francesa Maurel et Prom SA.