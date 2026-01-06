¿Cuánto cuesta el vestido que Delcy Rodríguez usó para jurar como presidenta encargada de Venezuela?

Apenas llevamos una semana del nuevo año y ya vivimos varios momentos históricos, como la toma de protesta de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, quien gusta por la moda y usar vestidos costosos.

Precisamente, en el evento donde juró como presidenta encargada, Delcy Rodríguez eligió un vestido de la marca de diseñador Chiara Boni, que cuesta varios miles de pesos.

Esto ocurrió dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, en una operación militar realizada por las fuerzas estadounidenses en Caracas.

El outfit de Delcy Rodríguez en toma de protesta

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria encargada del país, y en el evento donde estuvo presente ‘Nicolasito’, hijo de Nicolás Maduro, la política utilizó un look muy sobrio.

Con un vestido midi (a la altura de la rodilla) en verde menta de la marca Chiara Boni y unos stilettos nude de tacón bajo y correa en el talón; cabello suelto y un maquillaje muy discreto, Rodríguez juró como presidenta interina.

Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela. (MIRAFLORES PALACE HANDOUT/EFE)

“Vengo con dolor, por el sufrimiento que se ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegal. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”, dijo en referencia a Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El juramento de Delcy Rodríguez se da después de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país ordenó que la número 2 de Nicolás Maduro asumiera el puesto de presidenta encargada mientras se resuelve la situación legal del mandatario.

“Juro que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal del honor histórico, como nación libre, soberana e independiente”, aseguró en redes sociales.

Delcy Rodríguez y su vestido Chiara Boni

Al representar un hecho que marca no solo el rumbo de Venezuela, sino de su propia vida, la mandataria Delcy Rodríguez optó por usar su vestido de la firma de moda italiana Chiara Boni La Petite Robe, especializa en ropa para dama.

Delcy Rodríguez usó un vestido de la marca Chiara Boni. (Palacio de Miraflores/EFE)

Es un vestido de coctel o para fiesta formal, de manga larga y con puños que forman una especie de olán tanto en las mangas como en la parte interior.

Semiajustado y con una especie de nudo que le da volumen y soltura a la figura, esta pieza tiene un dobladillo asimétrico. Está elaborado en poliamida y elastano, lo que permite que estire ligeramente para un mejor ajuste y que amolde mejor la figura.

Precio del vestido de Delcy Rodríguez

En el sitio oficial de Chiara Boni, este modelo ya no está disponible, pero se puede encontrar en páginas como Farfetch, donde lo venden por 14 mil 494 pesos con descuento; su precio original en la página es de 21 mil 372.

Si hacemos la conversión a la moneda de Venezuela, este sale en aproximadamente 247 mil 916 bolívares; 805 dólares. El precio ya incluye gastos de aduana.

Esta prenda no está disponible en otro sitio. Farfetch indica que el plazo de entrega es de una a dos semanas, dependiendo desde dónde se compre.