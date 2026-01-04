EU muestra a Maduro con camiseta ‘azul patriota’ de Origin: Marca ironiza con mensaje ‘Welcome to America’

Nicolás Maduro fue captado con una playera de una marca 100% estadounidense. (Fotos: EFE/ Rastreo de Redes, Origin).

Nicolás Maduro usaba ropa deportiva Nike cuando viajaba en el buque de guerra USS Iwo Jima rumbo a Nueva York, tras ser arrestado en el operativo Resolución Absoluta. Ya en tierra estadounidense, el presidente de Venezuela fue fotografiado con una camiseta de Origin.

Maduro solía usar lujosas marcas como Rolex, Loro Piana (sí, la de la canción ‘Heterocromía’ de Belinda) y Off White; ahora, al parecer, el gobierno de Donald Trump decidió jugarle una broma al mostrarlo en el arresto con la prenda color “azul patriota” de la marca estadounidense Origin.

Nicolás Maduro detenido en Caracas y trasladado a Nueva York con ropa de la marca Kike (Fotos: Truth Social Donald J. Ttrump).

En los primeros videos y fotos de Maduro detenido en Estados Unidos, difundidas por la cuenta de la Casa Blanca de respuesta rápida en X, el mandatario también usaba sandalias y una sudadera negra como parte de su outfit para ser llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), conocido como la "cárcel de los famosos" o “el infierno en la tierra”.

Mientras era escoltado por agentes federales, el mandatario saludó en inglés: “Buenas noches. Feliz Año Nuevo”. También posó en fotografías con los pulgares arriba, ya sin la sudadera.

Origin reacciona a la foto de Nicolás Maduro con su camiseta

Origin publicó un mensaje en inglés en su cuenta oficial de X con la imagen de Maduro: “Bienvenido a América. Lamentablemente, nuestra camiseta RTX Patriot Blue no estará disponible hasta la primavera. Pero ya está disponible para reservar”, acompañado de un enlace a su tienda en línea.

Origin es una marca estadounidense que destaca por fabricar el 100% de sus productos en aquel país, desde la obtención de la fibra hasta la confección final. En su página sostienen que tinen por objetivo recuperar los trabajos y el mercado, que consideran arrebatados por las fábricas de China: “Simplemente no está en nosotros renunciar a nuestro derecho de nacimiento y a la promesa del Sueño Americano”.

Fotografía que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, luego de su captura este 3 de enero de 2026, en Nueva York (Estados Unidos).EFE/ Rastreo de Redes

El fundador de la marca es Pete Robers, quien en el sitio web publicó una carta dedicada al “sueño americano”:

“En algún momento, alguien tiene que alzar la voz. No con palabras, sino con hechos. La revolución no tiene por qué ser una campaña física. Este Sueño Americano, magullado y maltratado, necesita que tú y yo creamos en él. Para mí, fue el simple acto de decir ‘NO’. Mi protesta silenciosa al mundo, a la avaricia, al comunismo, al mal... construir una fábrica y salvar un telar. Arriesgarlo todo en una misión imposible. Abrazar la belleza y la carga de lo desconocido, para demostrar que puede haber una nueva OLA DE LIBERTAD“.

Origin publicó en X la fotografía de Maduro con su camiseta. (Foto: Captura de pantalla).

¿Cuánto cuesta la camiseta Origin de Nicolás Maduro?

La prenda en cuestión es el modelo Origin RTX brrr° Cooling Training Hoodie, en el color “azul patriota”, la cual tiene un precio de 79 dólares (alrededor de mil 400 pesos mexicanos) y estará disponible a partir de febrero de 2026, según el sitio oficial.

Se trata de una “camiseta de entrenamiento de alto rendimiento que regulan la temperatura”. De acuerdo con la ficha técnica del producto, incorpora el sistema brrr° Triple Chill Effect, que combina minerales reguladores de temperatura integrados en la fibra, absorción de humedad y secado rápido. El modelo cuenta con elasticidad en cuatro direcciones, costuras desplazadas en los hombros para mayor comodidad y un tejido de peso medio que favorece la movilidad.

La camiseta Origin que usó maduro cuesta 79 dólares. (Foto: Captura de pantalla).

La camiseta está fabricada con 100% poliéster brrr°, incluye paneles de malla y tecnología Polygiene StayFresh™, diseñada para inhibir el crecimiento de bacterias causantes de olor. En materia de protección solar, el cuerpo principal de la prenda ofrece UPF 50, mientras que las zonas de antebrazo y axilas cuentan con UPF 30.

Origin señala que todos los componentes del producto —fibra, hilo, botones, etiquetas y costuras— forman parte de una cadena de suministro completamente estadounidense.

¿Qué pasó con Nicolás Maduro?

Las imágenes en las que Nicolás Maduro aparece vistiendo la camiseta Origin corresponden a una fase intermedia de un traslado que comenzó en la madrugada del sábado, cuando fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar en Caracas y otras regiones de Venezuela.

Más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en un complejo residencial con puertas de acero y un espacio seguro blindado. Posteriormente, ambos fueron trasladados en helicóptero al buque USS Iwo Jima.

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela. EFE/ Rastreo de Redes

Maduro fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde permanecerá mientras enfrenta su proceso judicial en Estados Unidos.

El mandatario enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas, derivados de investigaciones iniciadas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y ampliadas mediante una acusación sustitutiva hecha pública este 3 de enero. Las audiencias judiciales están previstas para iniciar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.

Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Rastreo de Redes

Con información de EFE