La historia de Claudia Vásquez, diseñadora de Sheinbaum: ‘Antes nos quitábamos el huipil, hoy todo cambió’

Claudia Vásquez es la diseñadora y artesana detrás del bordado en el vestido de Claudia Sheinbaum.

Detrás de un gran diseño, hay una gran artesana, y es el caso de las diseñadoras de Claudia Sheinbaum, que elaboraron algunas de las prendas que usó la presidenta de México en momentos clave de su mandato, como el vestido bordado por Claudia Vásquez.

El 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum tomó posesión como presidenta de México, eligió un vestido marfil con elegantes bordados de colores que resume su concepto de vestuario: el trabajo conjunto de distintas artesanas para crear algo diferente.

Claudia Vásquez Aquino, zapoteca del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, fue la encargada de realizar los bordados en el diseño creado por Olivia Trujillo, uno de los que llevaron a Sheinbaum a ser incluida en el listado de las personas con más estilo de 2025, según The New York Times.

Toma de protesta de Claudia Sheinbaum: Así fue la realización del vestido bordado que usó

Vásquez Aquino trabajó de la mano de Trujillo para bordar algunos detalles del vestido corte princesa a la altura de la rodilla. El único requisito: “Que yo hiciera la parte que más me encantara”, dijo en una entrevista con la agencia AP sobre el vestido de Sheinbaum.

“Hice los dibujos a mano, empecé a plasmar estos dibujos sobre la tela y empezamos a bordar”, explicó Claudia, diseñadora de aquel bordado con flores de diferentes tipos, tamaños y colores que formaban una especie de enredadera.

El bordado del vestido lo hizo con ganchillo usando hilos de algodón en un trabajo que tardó varios días, pues la mezcla de colores para darle profundidad y textura a las flores lleva tiempo. Sin embargo, es uno de los trabajos de los que se siente más orgullosa, pues incluso recibió un agradecimiento de la misma presidenta.

“Para la tocaya Claudia, una artesana extraordinaria. Sus manos brillaron en el mundo entero. Y brillan y seguirán brillando. Gracias, gracias, gracias”, se lee en una dedicatoria escrita por puño y letra de la mandataria mexicana.

Los diseños de Vásquez para Claudia Sheinbaum

Antes del vestido de Sheinbaum en su toma de protesta, trabajó para la presidenta realizando el diseño y bordado de dos sacos con flores en tonos rosados y violetas, muy característicos de quien fue Jefa de Gobierno de la CDMX.

¿Quién es Claudia Vásquez Aquino?

Claudia Vásquez Aquino es una artesana originaria de Santa María Xadani, una comunidad zapoteca en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, y desde pequeña está inmersa en el mundo del bordado y las telas gracias a su familia.

Principalmente, se dedica al bordado a mano en punto de cadenilla de blusas, camisas y vestidos de algodón o lino en el taller familiar, Lari Guie’, y uno de sus distintivos es el diseño de sus patrones antes del bordado, pues son piezas únicas las que elabora.

Vásquez Aquino está registrada en Original, que forma parte del Gobierno de México y organiza eventos como el Encuentro de Arte Textil Mexicano, en donde comparte con colegas artesanos de diferentes corrientes.

El reconocimiento de Claudia Vásquez como diseñadora

Vásquez Aquino consideró que, tras el reconocimiento que obtuvo por su trabajo para la presidenta, y después de décadas de vender su trabajo textil tradicional a un costo muy bajo, las mujeres zapotecas eran vistas como lo que eran: creadoras de arte.

“No tienen ustedes idea lo significativo que resulta para cada artesana”, explicó Vásquez, quien recuerda como de niña cambiaban su ropa cuando iban a la ciudad, pues solían recibir críticas y burlas por usar prendas tradicionales.

“Llegamos hasta ese extremo de quitarnos el huipil, ponernos una blusa casual o un pantalón… no queríamos llegar a la capital como viéndonos como una mujer indígena. Hoy todo cambió”, compartió.