¿Cuáles son las tendencias de uñas navideñas 2025? Colores, texturas, ideas y diseños

Este 2025, los diseños de uñas en tendencia para la época navideña incluyen elementos minimalistas.

¡‘Diciembre’ con ‘D’ de ‘Diseños de uñas para Navidad’! Llegó la época decembrina, y con ella miles de ideas para decorar tus uñas acrílicas, de gel o naturales, con inspiraciones en tendencia que debes probar.

La Navidad 2025 viene acompañada de nuevas modas y tendencias en redes para andar en el mood toda la temporada; colores como el rojo, blanco, azul, verde y plateado son protagonistas ‘de la cabeza a los pies’… y las uñas.

Seguro en redes sociales has visto diferentes ideas de uñas navideñas. Y aquí te compartimos de la ‘mano’ de una artista del acrílico cuáles son las tendencias para cerrar con broche de oro este 2025.

Esta Navidad y Año Nuevo, las tendencias en uñas destacan colores brillantes. (Foto: Especial El Financiero) (Cortesía Andrea Rosas / Shutterstock)

Ideas para diseños de uñas Navidad 2025

Andrea Rosas Mendoza, artista en uñas consultada por El Financiero, nos comparte que, aunque hay diseños por excelencia con elementos representativos de las fiestas decembrinas (copos de nieve, árboles de Navidad o caramelos), este año cambiaron un poco las cosas.

Para este año, los diseños minimalistas que combinan clásicos, como la manicura francesa, con efectos en tendencia, son los ganadores para la temporada invernal 2025. Estos son algunos de los que menciona Rosas Mendoza.

Uñas polka dots para Navidad 2025

El diseño es simple: cualquier color con puntos negros o blancos son un clásico que se lleva a las uñas, y en esta época se convirtió en uno de los más socorridos gracias a su practicidad.

Sin ser tan explícito con la temporada, se pueden crear ideas originales en uñas con los polka dots (puntos) en tonos plateados o dorados, usando de fondo el color que quieras; al ser un elemento tan sencillo, son prácticamente ilimitadas las ideas para combinarlos.

El diseño 'polka dots' en uñas es tendencia para otoño-invierno 2025-26. (Cortesía Andrea Rosas)

Uñas con tonos lechosos

El color del año 2026 según Pantone es ‘Cloud dancer’, un tono de blanco ligeramente apagado, sin tanta luz; curiosamente, este año, los diseños de uñas llevaron bases blancas, rosas o nude ‘lechosas’; como si el color estuviese diluido.

Para Navidad, utilizar blancos lechosos o tonos vainilla como base del diseño que elijas (sea explícitamente navideño o no) es tendencia en 2025, de acuerdo con la manicurista.

Las bases lechosas en uñas se hicieron tendencia en 2025. (Cortesía Andrea Rosas)

Ideas de manicure francés para Navidad 2025

Otro clásico del diseño con gelish en uñas naturales o acrílicas es el francés, que consta de una base lechosa en rosa o nude con un delineado blanco que resalta.

Agregar detalles como efectos o colores especiales es lo que distinguirá y elevará tu francés a otro nivel para tus reuniones en Navidad y año Nuevo 2025.

En este sentido, Andrea Rosas menciona a El Financiero que hay dos efectos que en las últimas semanas acapararon miradas y cada vez más de sus clientas le piden:

Baby Glam : Es un efecto que se utiliza en el crecimiento de la uña, pegado a la cutícula. Se trata de un degradado con glitter plateado o dorado.

: Es un efecto que se utiliza en el crecimiento de la uña, pegado a la cutícula. Se trata de un plateado o dorado. Glazed: Conocido en español como ‘glaseado’ gracias a su similitud con la apariencia de las donas glaseadas, es un efecto con el que se busca un efecto aperlado-nacarado a la uña. Se logra frotando un polvo especial en la uña.

El 'baby glam' es un efecto utilizado en diseños de manicure francés. (Cortesía Andrea Rosas)

Uñas Glazed para la temporada navideña

A diferencia del año pasado, donde el ‘efecto suéter’ acaparó las imágenes de inspiración en uñas en 2024, este año es el Glazed uno de los favoritos.

De acuerdo con Andrea Rosas, este lo piden principalmente en colores claros, pastel, así como variedades de rosas y nude, aunque también se puede llevar a otros más oscuros, como el azul marino y vino, característicos de esta época. Incluso, esta técnica se aplica en diseños como el polka dots para darle un ‘twist’ fresco y luminoso a las uñas.

Las uñas con efecto 'glazed' son de las más pedidas en esta temporada. (Cortesía Andrea Rosas)

Colores y formas: ¿Cuáles son los diseños favoritos para Navidad y Año Nuevo?

Además del diseño con gelish, esta temporada otoño-invierno 2025-26 viene acompañada de colores en tendencia que predominan y se utilizan lisos. “Se ven las uñas elegantes con estos colores”, asegura Rosas Mendoza.

Van desde los otoñales cálidos como el caramelo, cobrizo y la gama de cafés y naranjas, hasta los invernales fríos como el chocolate, verde ‘musgo’, azul marino, además de gamas de rojos (destacando el borgoña y cereza) y grises.

El borgoña es uno de los colores de uñas favoritos en invierno 2025-26. (Foto: Brenda Escudero / El Financiero)

La artista en uñas explica que para esta temporada y las próximas, una de las formas más pedidas de uñas es la almendrada. “Las uñas almendra alargan y estilizan la mano”, apunta.

Su nombre se deriva de la semilla que asemeja. Esta forma se caracteriza por darle a la uña una punta oval y más delgada a comparación de la base; es muy parecida a una gota, y se puede hacer en uñas naturales, de acrílico esculturales y con tip.