‘¡Fierro!’: ¿Cómo son y dónde comprar las ‘bootuflas’, virales pantuflas con forma de bota vaquera?

'Las Botas de Casita', bautizadas como 'bootufla', son pantuflas en forma de bota vaquera.

¿Pensabas que ‘comodidad’ y ‘estilo’ no pueden ir de la mano? Las tendencias en redes sociales nos muestran que la moda evoluciona, y prueba de ello son las ‘bootunflas’, accesorio que combina pantuflas con botas vaqueras y se viralizó en semanas pasadas.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2024, este producto se hizo popular en Estados Unidos donde nació el concepto; un año después, lo que comenzó con un solo color ya tiene tallas y modelos para diferentes gustos.

Incluso, cuenta con una alianza en México para la distribución de sus productos, así que si tú también te ‘enamoraste’ de este concepto de moda, te compartimos lo que debes saber de las ‘bootuflas’.

Las Botas de Casita: ¿Qué son las ‘bootuflas’?

Las bootuflas, como se les bautizó en redes sociales, son unas pantuflas con forma de botas vaqueras (como las de Vicente Fox) para andar ‘facherito’ en tu casa, en las fiestas o en donde quieras, siempre con el espíritu cowboy.

Historia de ‘Las Botas de Casita’

En su sitio web, describen que su idea inició gracias a un joven emprendedor y amante de la charrería y el estilo vaquero, llamado Jaime, quien divagando un día cualquier llevó una idea a un plano tangible.

“Mientras usaba su fiel sacabotas para quitarse sus adoradas botas, anhelaba algo que pudiera usar en interiores que fuera cómodo y reflejara el mismo espíritu, igual que las botas que amaba. De ahí surgió la creación de Las Botas de Casita”, dice su sitio web.

Con el apoyo de su primo Jaime, diseñó y llevó las bootuflas a la realidad, creando un concepto en donde la moda combina comodidad y estilo para aquellos que llevan el Western en el alma con su primer modelo, al que bautizaron ‘El Águila’.

Así son las pantuflas de bota vaquera virales en redes sociales

“Encarna la esencia de las botas vaqueras, combinada con una artesanía excepcional y una comodidad elegante. Nuestra misión es simple: llevar la calidez del rancho a tu hogar”, explica la página oficial de Las Botas de Casita.

El modelo con el que inició todo es café, con detalles de costuras en negro y amarillo que dan ese efecto cowboy a la pantunfla, que llega aproximadamente a la mitad de la pantorrilla.

Las llamadas 'botas pantufla' existen en seis diseños diferentes. (Foto: Las Botas de Casita / https://www.casitaboots.com)

En la página de Las Botas de Casita cuentan con seis modelos disponibles, dos de ellos también para los más chicos de la casa:

El Águila : Cafés con detalles en negro y amarillo (disponibles en tallas chicas).

: Cafés con detalles en negro y amarillo (disponibles en tallas chicas). Mariposa : Rosas con detalles en blanco y negro (disponibles en tallas chicas).

: Rosas con detalles en blanco y negro (disponibles en tallas chicas). Cuernos : Negras con detalles en blanco y un búfalo bordado.

: Negras con detalles en blanco y un búfalo bordado. Estrella : Azul rey con detalles en blanco y negro.

: Azul rey con detalles en blanco y negro. Sol : Verde agua con detalles en negro y blanco.

: Verde agua con detalles en negro y blanco. Corazón: Rojas con detalles en blanco y negro.

Precio de ‘Las Botas de Casita’

En su página oficial señalan que cualquier modelo, incluyendo tallas pequeñas, tiene un costo de 54.95 dólares (1,000 pesos de acuerdo con el tipo de cambio al 9 de diciembre de 2025).

La idea nació en Livermore, California, en Estados Unidos, donde actualmente distribuyen miles de pantuflas con forma de bota vaquera. Actualmente, no hay envíos a México, pero sí una forma de adquirirlas.

¿Dónde comprar las pantuflas en forma de botas en México?

En semanas recientes, Las Botas de Casita hicieron una alianza con una tienda de ropa y artículos vaqueros llamada Bella Pradera, que actualmente es el único distribuidor oficial del producto en México.

Bella Pradera es una tienda en el centro de San Luis Potosí, pero manejan envíos a todo México. Para cotizarlas es necesario enviar un mensaje a su perfil de Instagram o unirte a su canal de WhatsApp para conocer sus productos.