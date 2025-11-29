FABOBE, marca de Fátima Bosch, y sus hoodies con causa: ¿Cómo son y con qué asociación colabora?

Fátima Bosch, a través de su marca FABOFE, creó diseño sudaderas para apoyar a un programa para migrantes.

Además de ganar Miss Universo 2025, Fátima Bosch tiene su marca FABOFE, orientada en diseños de ropa sostenible y con la cual hizo diversas colaboraciones, entre artesanos y fundaciones sin fines de lucro.

Precisamente, su último proyecto es el diseño de unas sudaderas (hoodies) con las que, además de enviar mensajes poderosos, ayuda a una asociación, pues todas sus ganancias las dona a una causa que ayuda migrantes.

Estas se pueden adquirir directamente con la organización en la que Fátima no solo se involucró con el diseño de las prendas, también hace visitas constantes y ayuda de todas las formas en que le es posible.

Así son las hoodies que diseñó Fátima Bosch

En marzo pasado, cuando todavía no participaba ni siquiera en Miss Universo México 2025, Fátima Bosch compartió en las redes sociales de su marca FABOFE el diseño de unas sudaderas en tonos pastel.

"Como diseñadora, siempre he sentido el compromiso de unirme a causas sociales que nos inspiran y nos unen, porque la moda también puede ser una voz de empatía y cambio“, escribió en sus redes sociales.

Colores y frases de las hoodies FABOFE

Esta colaboración inició con cuatro modelos, cada uno con un color y frase distinta, que reflejan su visión sobre el tema de personas migrantes y mensajes con los que busca cambiar perspectivas.

Amarillo : “El coraje de dejarlo todo merece admiración, no rechazo”.

: “El coraje de dejarlo todo merece admiración, no rechazo”. Gris : “Las fronteras existen en los mapas, no en el corazón”.

: “Las fronteras existen en los mapas, no en el corazón”. Rosa : “Un país se mide por cómo trata a quienes buscan refugio en él”.

: “Un país se mide por cómo trata a quienes buscan refugio en él”. Azul: “El mundo es de todos, nadie debería ser tratado como un extraño en la Tierra”.

Fundación ‘Gritos de amor’ y la causa con la que colabora Fátima Bosch

“¡Muchas gracias! @fatimabischfdz por esta iniciativa, ¡por diseñar con causa! Por siempre tener un corazón dispuesto a construir", escribió la fundación Gritos de amor, beneficiaria de los diseños que elaboró Bosch Fernández.

Gritos de Amor es una asociación civil que busca el desarrollo integral de la infancia, la adolescencia y las mujeres a través de diversos programas con lo que ofrecen educación emocional, profesional e intelectual.

Diseños de Fátima Bosch ayudan a migrantes

Sin embargo, el programa ‘Corazón Migrante Sembrando Semillas’ en Villahermosa, Tabasco es con el que se involucró la actual Miss Universo al diseñar estas sudaderas.

“Gracias a la recaudación que logremos con estas sudaderas podremos aportar en su salud, bienestar y educación”, escribió la asociación, mientras Fátima manifestó que su intención al colocar estas frases en las hoodies es “que todos nos solidaricemos con ellos y vean que desde acá les apoyamos”.

Desde marzo, Fátima, hija de Bernardo Bosch Hernández, visita constantemente la asociación y participa en dinámicas con los beneficiarios del programa, además de llevar insumos como leche, independientemente de su labor como diseñadora de las sudaderas que sustentan esta causa.

¿Cómo comprar una sudadera de Fátima Bosch?

En caso de que quieras adquirir una de las sudaderas diseñadas por Miss Universo 2025, necesitas ponerte en contacto directo con Gritos de Amor.

Su perfil de Instagram ofrece un link que lleva a directo a WhatsApp para preguntar por precios, tamaños y dinámica de compra.