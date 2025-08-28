¿Quién es el dueño de Boss, marca que usaba el ‘Mayo’ Zambada?

La marca de ropa BOSS es una de las favoritas del 'Mayo' Zambada.

‘... Y su tiempo se acabó’: Ismael Zambada firmó acuerdo de culpabilidad en una corte de Nueva York para evitar un juicio en el que podía enfrentar hasta pena de muerte. Referirnos al narcotraficante, nos recuerda aquella detención en la que ‘Mayo’ Zambada vestía ropa de la marca BOSS.

Tal como lo mencionó la periodista María Scherer, que platicó con ‘Mayo’ Zambada en una visita que realizó a su rancho semanas antes de la detención del capo, en 2024, le gustaba la marca de ropa BOSS; de hecho, con una de sus camisas tipo polo lo detuvieron.

“Ahora tiene 74. Ismael Zambada viste pantalón y zapatos deportivos y una playera polo, marca BOSS. Nos saludamos de mano. ‘El Mayo’ nos encamina. Su andar es lento y cuidadoso. Arrastra un poco una pierna”, describió en una publicación para la revista Proceso.

BOSS es una marca mundialmente conocida desde hace décadas, que se desprende de la icónica Hugo Boss, y actualmente está bajo las manos de un consorcio de empresarios.

El narcotraficante Ismael 'Mayo' Zambada usaba frecuentemente camisas polo de la marca BOSS, que cuestan miles de pesos. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro / hugoboss.com)

¿Cómo son las playeras BOSS que usaba Ismael ‘Mayo’ Zambada?

El día de la detención del ‘Mayo’ Zambada en EU, en julio de 2024, el capo llevaba una camisa tipo polo azul, con letras blancas en la parte superior izquierda y franjas blancas en las mangas y cuello.

De acuerdo con el relato de Scherer, publicado en enero de este año, frecuentemente se le veía con prendas de vestir muy similares.

Las camisas estilo polo son muy populares, y hay varias marcas de diseñador que las manejan, desde la misma Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Hugo Boss; esta última, una de las marcas favoritas del ‘Mayo’, aparentemente.

Historia de Boss: ¿Cuál es el origen de la marca de ropa?

La marca Boss nace en Metzingen, Alemania, cuando Hugo Ferdinand Boss establece una fábrica de ropa en 1924 con dos socios. Sus primeras prendas incluyen camisas, chaquetas, ropa de trabajo, ropa deportiva e impermeables, en plena recuperación tras la Primera Guerra Mundial.

Aunque enfrentó dificultades durante la Gran Depresión y llegó a declararse en quiebra en 1931, Boss reemprendió su negocio con escasos recursos. Este origen humilde en manufactura de vestimenta básica define el inicio de una marca que aspiró a más.

Hugo Boss es una marca utilizada por celebridades como David Beckham. (Foto: Hugo Boss Group)

Tras la Segunda Guerra Mundial y la muerte del fundador en 1948, redirigen su producción hacia uniformes civiles, como los de correos y policía. Sin embargo, en la década de 1950 inicia un viraje decisivo: recibe su primer pedido de trajes de hombre en 1953.

Ya en la década de 1970, bajo la dirección de los hermanos Holy, la firma de ropa alemana registra su marca Boss y lanza su primer traje premium, que establece estándares en sastrería de lujo. Este cambio de enfoque, de fábrica a casa de moda, define la evolución de la marca hacia el lujo contemporáneo.

¿Quién es el dueño de Boss?

En la actualidad, la marca Boss pertenece al grupo internacional HUGO BOSS AG, cuya sede central se encuentra en Metzingen, Alemania.

La compañía cotiza en la Bolsa de Frankfurt, lo que significa que sus acciones están en manos de diversos inversionistas institucionales y particulares.

Boss La marca BOSS pertenece al consorcio Hugo Boss AG. (Foto: Hugo Boss Group)

¿Quiénes son los accionistas y CEO de Boss?

Entre los principales accionistas de la marca de ropa se encuentra el grupo británico Frasers Group con un 25 por ciento, controlado por Mike Ashley, además de fondos internacionales y capital privado.

El actual CEO de la empresa dentro de la industria de loa moda es el empresario Daniel Grieder, quien desde junio de 2021 ocupa este cargo. Tiene ya experiencia en la industria de la moda gracias a su trabajo con marcas como Tommy Hilfiger.

Esto convierte a HUGO BOSS en una de las empresas de moda europeas más influyentes, con una estructura corporativa que respalda su expansión global y sus proyectos de sostenibilidad.

Boss forma parte del grupo HUGO BOSS y convive con la línea juvenil HUGO, ambas reconocidas globalmente por su calidad, diseño y enfoque en moda premium.