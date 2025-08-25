Las comidas que ‘El Mayo’ Zambada invitó a los Scherer: ‘Quesos que se derretían en el paladar’

'Mayo' Zambada invitó a comer a Julio Scherer donde le ofreció queso, frijoles y tortillas hechas a mano. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

¿Qué comen los narcotraficantes mexicanos? Ismael ‘El Mayo’ Zambada desayunó con Julio Scherer y con María Scherer (en diferentes ocasiones) para otorgarles una entrevista antes de ser detenido en 2024.

Un año después, Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, entregó al ‘Señor del sombrero’ a las autoridades estadounidenses. Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable de dos delitos en Estados Unidos, entre ellos el de crimen organizado.

Pero, antes de su salida de México, él disfrutaba comer “quesos que se derretían en el paladar” y otros platillos de comida mexicana que invitó a dos de los integrantes de la familia Scherer.

Ismael 'El Mayo' Zambada es uno de los narcotraficantes mexicanos más conocidos. (Foto: Cortesía / Cuartoscuro.com). (Fotografía Cortesía)

¿Qué comieron Julio Scherer y ‘El Mayo’ Zambada durante su reunión?

El periodista Julio Scherer comió con ‘El Mayo’ Zambada en un encuentro que tuvieron en uno de los refugios del narcotraficante mexicano “entre veredas y caminos sinuosos", contó en una publicación que se realizó en la revista Proceso en enero de 2025.

Al llegar, el exintegrante del Cártel de Sinaloa, le ofreció el desayuno para degustar mientras le otorgaba la entrevista.

“Lo esperaba para que almorzáramos juntos, me dijo Zambada y señaló la silla que ocuparía, ambos de frente. Observé de reojo a su emisario, las mandíbulas apretadas. Me pedía que no fuera a decir que ya habíamos desayunado".

Entre la comida elegida por el narcotraficante mexicano había jugo de naranja, diferentes tipos de queso que “se derretían en el paladar” y carne, sin especificar el tipo ni el platillo.

Estos es lo que comió Julio Scherer durante su plática con el capo, en la cual no faltó el café con azúcar:

Jugo de naranja

Vasos de leche

Carne

Frijoles

Tostadas

Quesos que “se desmoronaban entre los dedos”

Café azucarado

Aparte de la comida, en la charla que tuvieron, Zambada descartó ayudar a ‘El Chapo’ Guzmán en su fuga del penal de Puente Grande en 2001.

“Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y yo somos amigos, compadres y nos hablamos por teléfono con frecuencia. Pero esa historia no existió. Es una mentira más que me cuelgan (...) Zulema Hernández, su mujer, me habló de la corrupción que imperaba en Puente Grande y de qué manera esa corrupción facilitó la fuga de su amante”.

María Scherer tuvo un desayuno con 'El Mayo' Zambada. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo fue la reunión de María Scherer y ‘El Mayo’ Zambada?

Julio Scherer no fue el único de la familia que se reunió con Ismael Zambada, pues María Scherer desayunó con ‘El Mayo’ dos semanas antes de su detención en 2024.

La periodista compartió detalles en una publicación realizada en la revista Proceso en enero de 2025.

Ella acudió a un centro comercial para posteriormente viajar “durante kilómetros” por un paisaje desértico.

El narcotraficante mexicano tenía lista la comida cuando ella llegó a su casa, inmueble rodeado de árboles frutales, notó que había un cuadro con una foto del capo con Julio Scherer.

A diferencia de la comida con el periodista, en el caso de la reunión con María Scherer, la carne del menú se preparó como machaca, platillo que la lleva deshebrada, previamente seca y salada, pero se repitieron algunos de los ingredientes utilizados para degustar el desayuno.

“Nos sentamos a la mesa: yo en la cabecera, ‘El Mayo’ a mi derecha. Las cocineras nos ofrecen un desayuno copioso. Hay café, jugos, fruta, machaca, requesón, frijoles, salsas, tortillas hechas a mano y algunas cosas más". Además, hubo tamales, que el narco prometió mandarle a María, pero no lo pudo cumplir.

Finalmente, le invitó un trago de mezcal originario de Durango: “sin interrumpir la conversación, vierte el alcohol en tres vasitos de una botella de vidrio, sin etiqueta”.