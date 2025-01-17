Con frijoles y queso: Así fue la comida de ‘El Mayo’ con Julio Scherer; ‘Lo esperaba para almorzar’

Esto comió el 'Mayo' Zambada en su encuentro con Julio Scherer. (Foto: Especial El Financiero)

‘El Mayo’ Zambada está preso en Estados Unidos mientras su caso está en juicio en una corte, sin embargo, el capo continúa siendo tema de conversación, pero regularmente cuando se toca el tema del crimen organizado se habla de sus excentricidades, propiedades y autos de lujo, cantidad de dinero que tienen e incluso de las canciones dedicadas a los narcotraficantes mexicanos, pero, alguna vez te preguntaste, ¿qué comía?

Por ejemplo, la comida favorita del ‘Chapo’ Guzmán son las enchiladas suizas preparadas por su mamá y podemos deducir que tiene un gusto por los tacos de carne asada y por disfrutar un tequila, alimentos presentes en la mesa durante su encuentro con la actriz Kate del Castillo.

Otro de los exintegrantes del Cártel de Sinaloa es Ismael ‘El mayo’ Zambada quien está recluido en la misma prisión que Sean Diddy Combs, donde el menú contiene alimentos locales como el chilli con carne o sándwiches, poco comparable con los sabores que disfrutaba el narcotraficante mexicano cuando vivía en algún lugar de México.

Ismael 'Mayo' Zambada fue arrestado por autoridades estadounidense en el Paso Texas, Estados Unidos. (Foto: Cortesía / Cuartoscuro.com).

No es común que los narcotraficantes mexicanos cuenten sus preferencias culinarias, sin embargo, ‘Mayo’ Zambada compartió un momento con Julio Scherer, sin una fecha exacta sobre su encuentro, donde lo recibió con alimentos.

“Lo esperaba para que almorzáramos juntos, me dijo Zambada y señaló la silla que ocuparía, ambos de frente. Observé de reojo a su emisario, las mandíbulas apretadas. Me pedía que no fuera a decir que ya habíamos desayunado”, contó Julio Scherer en una publicación hecha por Proceso.

El menú ofrecido por ‘El Mayo’ Zambada fue el siguiente:

Vasos con jugo de naranja

Vasos de leche

Carne (sin más detalles de su preparación)

Frijoles

Tostadas

Quesos que “se desmoronaban entre los dedos o derretían en el paladar”

Café azucarado

'El mayo' Zambada recibió a Scherer con queso fresco. (Foto: Shutterstock) (imagen de referencia)

¿Cómo era la casa donde ‘Mayo’ Zambada se reunió con Julio Scherer?

De acuerdo con lo narrado por Julio Scherer, el ‘Mayo’ Zambada fue de visita a la propiedad donde recibió al periodista porque ‘si se está quieto’ lo detendrían las autoridades.

“Por veredas y caminos sinuosos ascendimos una cuesta y de un instante a otro el universo entero dio un vuelco. Sobre una superficie de tierra apisonada y bajo un techo de troncos y bejucos, habíamos llegado al refugio del capo, cotizada su cabeza en millones de dólares”, explicó el fundador de Proceso en el mismo texto citado anteriormente.

Sin embargo, al entrar en la propiedad pudo ver algunos de los detalles cercanos a la mesa donde se sentó junto al amigo del ‘Chapo’ Guzmán para compartir los alimentos.

“Me encontraba en una construcción rústica de dos recámaras y dos baños, según pude comprobar en los minutos que me pude apartar del capo para lavarme. Al exterior había una mesa de madera tosca para seis comensales, y bajo un árbol que parecía un bosque, tres sillas mecedoras con una pequeña mesa al centro. Me quedó claro que el cobertizo había sido levantado con el propósito de que el capo y su gente pudieran abandonarlo al primer signo de alarma”, continuó el periodista.

'El Mayo' Zambada alega que fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad. (Foto: Cuartoscuro)

¿‘Mayo’ Zambada ayudó al ‘Chapo’ Guzmán a fugarse de la cárcel?

Mientras compartían el queso y los frijoles, Scherer platicó con el ‘Mayo’ Zambada acerca de su amistad con el ‘Chapo’ Guzmán y si participó activamente en su fuga de la cárcel de Puente Grande, el narcotraficante mexicano contó lo siguiente:

“Joaquín, ‘el Chapo’ Guzmán y yo somos amigos, compadres y nos hablamos por teléfono con frecuencia. Pero esa historia no existió. Es una mentira más que me cuelgan (...) Zulema Hernández, mujer del Chapo, me habló de la corrupción que imperaba en Puente Grande y de qué manera esa corrupción facilitó la fuga de su amante”, explicó Zambada en la misma entrevista con Julio Scherer.