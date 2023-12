Las enchiladas de Consuelo Loera: La comida favorita del ‘Chapo’ que su mamá quiso llevarle a prisión

A Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le quedan en sus memorias el sabor de platillo que solía emocionarlo y por el cual cuentan que se enamoró dos veces en su vida: las enchiladas, un plato con el que recordaba a su mamá Consuelo Loera, cuya muerte a los 94 años se reportó este 10 de diciembre.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, informó esta tarde la muerte de María Consuelo Loera, a quien describió como una “mujer sencilla de Sinaloa” que siempre negó públicamente su hijo fuera el jefe de un cártel.

Consuelo vivía las secuelas del COVID tras un contagio de 2021 y estaba internada desde hace dos semanas en una clínica de Sinaloa.

Consuelo Lorea murió a los 95 años de edad.

¿Cuál es la comida favorita de ‘El Chapo’?

Según el diario británico The Independent, en 2019 Consuelo pidió una visa humanitaria para visitar a ‘El Chapo’ en la prisión de Nueva York donde estaba a punto de ser sentenciado. Ella quería llevarle enchiladas, su comida favorita.

“Gracias a dios que me dieron el permiso”, comentó la señora al salir en silla de ruedas de la embajada de Estados Unidos, “le gustan mucho las enchiladas”. Sin embargo, no está claro si esa petición culinaria se concretó, pero en 2020 le negaron la visa, según una carta que le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En la carta me dice de la primera gestión que se hizo no tuvo éxito, y me pide ahora que ella quiere ver a su hijo, que tiene cinco años que no lo ve”, mencionó AMLO en ese entonces en una conferencia matutina.

Era más que solo un platillo preferido para ‘El Chapo’: en los libros Los señores del narco y Emma y las otras señoras del narco, la periodista Anabel Hernández afirma que el narcotraficante se ‘enamoró' de Yves Eréndira Moreno y de Emma Coronel debido al sabor de sus enchiladas.

“Con un fuertísimo apego materno, sin duda su lazo emocional más importante, quizá ‘El Chapo’ buscaba alguna referencia de ella en las mujeres que conocía”, comenta Anabel Hernández en sus publicaciones.

Según Hernández, ‘El Chapo’ conoció a Yves en el 2000, ella era la cocinera de uno de los módulos en la cárcel de máxima seguridad en Puente Grande (de donde luego se escapó), “decía haberse enamorado porque cocinaba unas enchiladas iguales a las de su madre”.

AMLO saludó a Consuelo Loera, mamá del 'Chapo', en un breve encuentro en 2020. (Cuartoscuro)

Su investigación detalla que él la perseguía y le mandaba rosas, por lo que Yves renunció al trabajo y el capo la siguió asediando:

“El Chapo tenía un gran apego y nostalgia por su madre. En noviembre de 2000, Guzmán Loera le llamó por teléfono a Yves para pedirle que le mandara comida al penal. Ella le preparó unas enchiladas y ‘El Chito’ pasó a recogerlas para llevárselas a su jefe. Cuando se las comió, el narcotraficante le llamó a la mujer para agradecerle el platillo ‘Así las preparaba antes mi mamá’, le dijo emocionado El Chapo en la frontera entre lo cursi y lo ridículo”, narra Anabel Hernández.

Las enchiladas suizas son la comida favorita del 'Chapo' Guzmán. (Especial)

Las enchiladas de Emma Coronel

La historia de ‘El Chapo’ y Emma Coronel también se relaciona con este platillo.

En 2019, The New York Times difundió una serie de mensajes entre la pareja durante el juicio al capo en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn: hablaban de sus hijas, de lugartenientes acribillados y en un texto él le decía que se había enamorado de ella por sus enchiladas.

Según la BBC, en ese entonces también atestiguó un trabajador del capo, Alex Cifuentes, quien mencionó que cuando Guzmán Loera estaba escondido, recibía a contadas personas, una de ellas era Emma, a quien le pedía que le cocinara enchiladas suizas.

Según afirmó en una ocasión 'El Chapo' Guzmán, él se enamoró de Emma Coronel por unas enchiladas. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

En una entrevista realizada por Jesús Esquivel a Coronel en febrero de 2019, publicada en Proceso, ella mencionó el tema:

“No sé hacer enchiladas. No sé cocinar... pero me considero una persona normal, como cualquier persona que tiene su esposo, que tiene sus hijos, que tiene su casa, que lleva a sus hijos a la escuela, que va al gym, que va al súper, que va a la farmacia. Todo normal, lo que yo veo en todas las mujeres normales. Eso es lo que yo soy.”