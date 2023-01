Esta fue la cena de Kate del Castillo con ‘El Chapo’: ‘Me gusta el tequila y el Bucana’

“Amiga, entonces tú traes el vino, yo tomaré del tuyo, ya que a mí me gusta el tequila y el Bucana (Buchanan’s), pero tomaré del tequila que traerás y champaña”, escribió Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán a la actriz Kate del Castillo, previo a su polémica reunión en octubre de 2015.

Este y otros mensajes son descritos en el libro Emma y las otras señoras del narco, donde la periodista Anabel Hernández relata diversos momentos de las personas que se han visto relacionadas con el mundo del narcotráfico, entre los cuales hay aspectos tan personales como sus preferencias culinarias.

Hay aspectos como las enchiladas de Emma Coronel que enamoraron a ‘El Chapo’, el restaurante de Sinaloa Mar & Sea donde Anabel Hernández se encontró con la esposa del narcotraficante, hasta detalles como lo que cenó en su encuentro de la protagonista de La Reina del Sur.

Con base en diversos testimonios y archivos consultados, la periodista describe en su libro que los narcotraficantes tenían una “debilidad por las estrellas”, de ahí las constantes menciones de artistas como Galilea Montijo, Andrés García, Ninel Conde y hasta Juan Gabriel en varias fiestas y demás momentos.

La reunión del Chapo y Kate del Castillo

Según Hernández, la reunión se gestó a través del abogado de ‘El Chapo’, Andrés Granados, y el pretexto fue una propuesta de una película.

Previo a su reunión en el Pueblo Mágico de Cosalá, ubicado en el estado de Sinaloa, ambos personajes intercambiaron varios mensajes donde se ponían de acuerdo para las bebidas que tomarían, como el vino, aunque él prefería el tequila y el whisky Buchanan’s.

“Te cuento que no soy tomador, pero como tu presencia va a ser algo hermoso, ya tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser muy buenos amigos… Yo te tendré súper todo para que no vayas a tener ningún detalle, me sentiría muy mal. Ten fe en que estarás a gusto. Te cuidaré más que a mis ojos”, escribió el 25 de septiembre de 2015, según el libro de Anabel Hernández.

La periodista explica que ‘El Chapo’ accedió a las peticiones de la actriz: “Que traiga al actor (Sean Penn) y si ella ve que se necesita traer a más personas que se las traiga, como guste ella... Dile a Kate que cuando venga tomaremos tequila y bailaremos, así coméntale”, dijo a su abogado.

“Ten confianza en que todo está bien, si no, no te invitaría. Yo te cuidaré, eso tú lo verás cuando vengas, me tocará tomar tequila contigo. Como te comenté, yo no soy tomador, pero contigo tomaré por el gusto de estar conviviendo contigo. Muchas gracias por ser tan fina persona. Qué linda eres, amiga, en todos los aspectos”, agregó en la comunicación.

Finalmente, en los primeros días de octubre se reunieron, también estuvieron presentes los hijos del narcotraficante Alfredo e Iván, Dámaso López Núñez: “La cena transcurrió entre tacos, carne asada y tequila”, describe el libro.

Según la revista Rolling Stone, los actores se entrevistaron con Guzmán Loera tras su fuga, buscaban producir una película biográfica del líder del Cártel de Sinaloa.

En entrevista con The Asociated Press, Del Castillo mencionó que asume las consecuencias que le trajo el haberse reunido con Guzmán Loera y el actor Sean Penn:

“Eso nunca va quedar atrás; eso está latente constantemente y será algo que me va a perseguir desgraciadamente para toda mi vida, y lo asumo y está bien. Pero gracias a Dios, por lo menos ya puedo regresar a mi país felizmente”, expresó empresaria, quien cuenta con su propia marca de tequila.