Kate del Castillo habló sobre reunión con ‘El Chapo’ Guzmán y sus consecuencias

Kate del Castillo regresará próximamente a la pantalla chica en La Reina del Sur 3, donde interpretará una vez más a Teresa Mendoza, una mujer que se involucra en el mundo del narcotráfico y termina siendo una de las más poderosas en su gremio.

Sin embargo, a la actriz se le ha relacionado con aquella actividad ilícita no solo por su protagónico en dicha producción, sino por la serie de reuniones clandestinas que sostuvo con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los capos más importantes no solo en México, sino en el mundo.

Kate del Castillo y su encuentro con ‘El Chapo’ Guzmán: una ‘mancha’ en su historial

En entrevista con The Asociated Press, Del Castillo mencionó que asume las consecuencias que le trajo el haberse reunido con Guzmán Loera y el actor Sean Penn, y que aquello será algo con lo que tendrá que vivir toda su vida.

“Eso nunca va quedar atrás; eso está latente constantemente y será algo que me va a perseguir desgraciadamente para toda mi vida, y lo asumo y está bien. Pero gracias a Dios, por lo menos ya puedo regresar a mi país felizmente”, expresó la también empresaria, que cuenta con su propia marca de licor.

En 2020, la actriz de Ingobernable admitió con la voz entrecortada que todavía no superaba lo que vivió después de la serie de reuniones que tuvo con el narcotraficante, pues más que el hecho de haber estado frente a frente con el capo, la ‘persecución’ que denunció por parte del gobierno mexicano fue la que generó su ‘mala experiencia’ de aquellas visitas.

¿Por qué se reunió Kate del Castillo con ‘El Chapo’ Guzmán?

De acuerdo con la revista Rolling Stone, los actores se entrevistaron con Guzmán Loera tras su fuga ya que negociaban realizar un film biográfico del líder del Cártel de Sinaloa, del cual serían productores.

Sin embargo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) anunció que inició una investigación contra Kate y su colega estadounidense, Sean Penn.

“No tengo por qué dar explicaciones a la prensa. Que si no hablo es porque mis abogados así me lo aconsejan ya que el gobierno me quiere a fuerza destrozar”, dijo la actriz en enero de 2016 a la cadena Univisión, pues la comenzaron a buscar para que diera su postura sobre el tema.