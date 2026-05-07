‘Tiene los mejores molletes’: ¿Cómo es La Sombra del Sabino, el café donde encararon a Noroña en Tepoztlán?

Gerardo Fernández Noroña explicó que normalmente visita La Sombra del Sanbino cuando va a Tepoztlán, debido al ambiente tranquilo del establecimiento y a sus desayunos. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

¿No sé a ustedes, pero a nosotros nos sabría amargo comer en un local donde nos ataquen y ofendan? Parece que eso no aplica para Gerardo Fernández Noroña. Recientemente, el senador de Morena se confrontó con comensales del restaurante El Cardenal. Una situación similar padeció a inicios de año, cuando una señora lo increpó durante su visita a La Sombra del Sabino en Tepoztlán.

Más allá de la polémica, La Sombra del Sabino es uno de los cafés literarios más conocidos de Tepoztlán. El negocio mezcla gastronomía, librería, talleres culturales y actividades artísticas en un espacio rodeado por jardines y vistas hacia las montañas del Pueblo Mágico.

A pesar de la situación, Gerardo Fernández Noroña aseguró que suele visitar el establecimiento con frecuencia debido al ambiente y a sus platillos, principalmente por sus molletes, a los que cataloga como “los mejores del universo”.

¿Cómo es el café literario La Sombra del Sabino en Tepoztlán?

La Sombra del Sabino mantiene una decoración bohemia y relajada, distinta a la de restaurantes tradicionales o de lujo. El establecimiento cuenta con jardines amplios, mesas al aire libre y una vista directa hacia las montañas de Tepoztlán.

El restaurante distribuye gran parte de sus mesas en un patio exterior rodeado por vegetación, mientras que el interior funciona como librería y espacio cultural. En distintas zonas del lugar hay libreros de madera, piezas de arte y áreas destinadas para talleres y exposiciones.

Además del servicio de restaurante, La Sombra del Sabino también organiza talleres, bazares, actividades infantiles y presentaciones de libros.

El establecimiento incluso presta sus instalaciones para eventos culturales y suele contar con la participación de artistas locales.

La propuesta del restaurante lo convirtió en uno de los cafés más conocidos de Tepoztlán entre turistas, extranjeros y habitantes locales.

¿Cómo nació La Sombra del Sabino en Tepoztlán?

La Sombra del Sabino abrió sus puertas a finales de 2005 como un proyecto cultural y gastronómico dentro de Tepoztlán. El concepto nació gracias a Susan, una extranjera que decidió mudarse a México luego de visitar el Pueblo Mágico junto a su esposo Tomás.

Durante una visita a la región, Susan quedó cautivada por el ambiente de la zona, sus montañas y el estilo de vida de la comunidad. Poco tiempo después decidió establecerse de manera definitiva en el municipio y comenzar un proyecto relacionado con la gastronomía y la cultura.

La propietaria recordó que conoció Tepoztlán durante una visita relacionada con el trabajo de su suegro y desde ese momento decidió mudarse a la región.

“Su papá es arquitecto y tenía un trabajo en Tepoztlán. Vinimos de visita y me enamoré”, comentó Susan.

Con el paso del tiempo, Susan comenzó a trabajar junto a sus amigas Bridget y Sheila para desarrollar el concepto del establecimiento. Cada una aportó distintas ideas relacionadas con literatura, arte y convivencia cultural.

Bridget buscaba crear un espacio con libros, revistas, brownies y té, mientras Sheila quería desarrollar un nuevo proyecto después de retirarse de L’Oréal. La mezcla de esas ideas terminó dando forma a un café literario distinto a los restaurantes tradicionales de Tepoztlán.

Desde sus primeros años, La Sombra del Sabino apostó por un ambiente relajado y comunitario. El restaurante combinó desayunos y comida con actividades culturales, talleres, presentaciones de libros y reuniones artísticas.

¿Qué le ocurrió a Gerardo Fernández Noroña en La Sombra del Sabino?

Gerardo Fernández Noroña relató en una transmisión en vivo publicada en su canal de YouTube que suele acudir con frecuencia a La Sombra del Sabino cuando permanece en Tepoztlán, donde tiene una casa valuada en 12 millones de pesos.

En su momento, el senador de Morena explicó que normalmente visita el restaurante entre semana debido al ambiente tranquilo del establecimiento y a sus desayunos.

Durante una de sus visitas recientes, el legislador aseguró que una mujer intentó fotografiarlo dentro del restaurante para exhibir el lugar donde se encontraba desayunando.

Sobre ese momento, Gerardo Fernández Noroña señaló: “Una mujer me quería tomar fotos porque estaba ahí, o sea, ¡ridículo, La Sombra del Sabino!”.

El senador explicó que la situación continuó minutos después, cuando otro hombre comenzó a increparlo dentro del establecimiento. “Otro tipo llegó diciendo que somos ‘narcogobierno’, en un espacio en el que siempre hemos estado bien tranquilos”, relató.

Tras lo ocurrido, Gerardo Fernández Noroña consideró que este tipo de situaciones forman parte de un ambiente de acoso cada vez mayor en su contra.

A pesar del incidente, el senador reiteró que suele visitar La Sombra del Sabino por el ambiente del restaurante y por algunos de sus platillos más conocidos. “Tiene los mejores molletes del universo”, comentó.

¿Qué platillos destacan en el menú de La Sombra del Sabino?

El menú de La Sombra del Sabino mezcla desayunos tradicionales mexicanos con cocina tipo brunch, opciones vegetarianas y algunos platillos de inspiración internacional.

Uno de los alimentos más conocidos del restaurante son los molletes, preparados con pan ciabatta, frijoles y queso fundido, acompañados con jitomate, cebolla y chile serrano.

La carta también incluye opciones como huevos a la benedictina con salsa holandesa de chipotle, chilaquiles, pan francés, enchiladas y el Nanaimo, un desayuno con salmón ahumado, papas salteadas, huevos al gusto y salsa holandesa.

Entre los sándwiches destacan el Reuben Deli, preparado con corned beef y queso gruyère, además del New Yorker con salmón ahumado, bagel y queso crema.

¿Cuáles son los precios del restaurante La Sombra del Sabino?

La mayoría de los desayunos del restaurante tienen un costo de 220 pesos, mientras que el desayuno completo cuesta 250 pesos e incluye jugo de naranja, café americano y fruta fresca.

Si visitas Tepoztlán para recorrer el cerro del Tepozteco y buscas un desayuno con vista hacia las montañas, este es parte del listado de precios que ofrece La Sombra del Sabino:

Desayunos

Molletes: 220 pesos

Chilaquiles: 220 pesos

Huevos a la Benedictina: 220 pesos

Nanaimo: 220 pesos

Pan francés: 220 pesos

Crepas: 220 pesos

Enchiladas: 220 pesos

Desayuno Inglés: 220 pesos

Hot cakes: 220 pesos

Omelette al gusto: 220 pesos

Mimosa: 120 pesos

Ensaladas

Balance: 240 pesos

Coté Sud: 220 pesos

Sándwiches y platos fuertes

Reuben Deli: 240 pesos

New Yorker: 240 pesos

Gourmet: 220 pesos

Obelisco: 220 pesos

Cecina: 240 pesos

Milanesa de res: 240 pesos

Roast Beef: 260 pesos

Jaguar: 220 pesos

Cochinita Pibil: 240 pesos

Pasta Carbonara: 240 pesos

Fetuccini d’Amica: 240 pesos

Quiche: 240 pesos

Hamburguesa vegetariana No Way: 220 pesos

Postres

Brownie con helado: 120 pesos

Pasteles: 100 pesos

Profiteroles: 80 pesos

Scones: 80 pesos

Helado artesanal: 70 pesos

Galletas: 50 pesos

Bebidas

Café americano: 45 pesos

Espresso: 40 pesos

Cappuccino: 50 pesos

Chocolate caliente: 65 pesos

Chai casero: 55 pesos

Té: desde 60 pesos

Aguas frescas: 50 pesos

Frappé: 70 pesos

Cerveza artesanal: 80 pesos

Vino: 150 pesos

Si quieres conocer el restaurante que suele visitar Gerardo Fernández Noroña cuando va a su casa en Tepoztlán, La Sombra del Sabino se encuentra en Prolongación Zaragoza 450, Barrio Santo Domingo, en el Pueblo Mágico de Morelos. El restaurante opera de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.