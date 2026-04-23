Con vista a la Bahía de Acapulco: Así es Praya, restaurante visitado por Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde comió en el restaurante Praya, lugar donde puedes admirar la Bahía de Acapulco mientras degustas platillos a base de carnes y pescados.

Alcalde fue vista en el establecimiento junto a Árturo Ávila cuando ella todavía era dirigente de Morena. Los dos políticos aparecieron en fotografías difundidas en las redes sociales de Vampipe, donde degustan algunos alimentos y mantienen una conversación.

“Una hermosa luna baña Acapulco este fin de semana largo ¿Qué mejor que darse un escapadita para celebrar que se libraron de Adán Augusto (...) pásenla bien, chicos”, escribió en el post realizado el 1 de febrero de 2026.

Actualmente, Luisa María Alcalde es la nueva Consejera Jurídica de Presidencia, cargo que tomó por invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cómo es Praya, restaurante visitado por Luisa María Alcalde?

Los políticos visitan diferentes restaurantes en distintas zonas de México, sea en la CDMX, o en Acapulco, como es el caso de Luisa María Alcalde.

La hermana de Bertha Luján, fiscal de la CDMX, optó por ir a Praya, fundado en septiembre de 2024, considerado uno de los destinos más atractivos para quienes “buscan una experiencia culinaria de alto nivel en la Bahía de Acapulco”, informó la Secretaría de Turismo de Guerrero.

Su ubicación, sobre la Avenida Escénica, le otorga una vista privilegiada que se convierte en uno de sus mayores atractivos: un horizonte abierto donde el mar y el cielo se funden.

El diseño del restaurante de lujo juega un papel fundamental en la experiencia. Predominan los materiales naturales, como la madera en tonos cálidos, acompañados de una iluminación tenue en gamas amarillas que aportan un aire íntimo y elegante.

El espacio está dividido entre áreas techadas y secciones que permiten disfrutar del paisaje sin perder comodidad. Destaca también la disposición de las mesas alrededor de una jardinera central con vegetación.

En cuanto a la propuesta gastronómica, Praya apuesta por una cocina de fusión que combina influencias latinoamericanas, asiáticas y mediterráneas, siempre con ingredientes locales como base.

Bajo la dirección del chef Héctor Horacio Giner Miranda, el menú del restaurante de Acapulco busca ofrecer una experiencia sensorial completa, donde cada platillo destaca por su sabor, pero también por su presentación y creatividad.

¿Cuánto cuesta comer en Praya, restaurante donde estuvo Luisa María Alcalde?

Los comensales que visiten el restaurante en Acapulco pueden iniciar con entradas que van desde opciones más ligeras y accesibles hasta preparaciones más elaboradas con mariscos y pescados.

Las entradas en el menú están en un rango aproximado de 280 a 440 pesos, aunque algunas especialidades pueden alcanzar precios cercanos a los 1,000 pesos.

Dentro de la oferta, la barra fría y los productos del mar tienen un papel protagónico. Preparaciones como sashimis, ceviches o cortes frescos se posicionan en un rango medio que suele oscilar entre los 290 y 440 pesos.

Los tacos, servidos en órdenes de tres piezas, mantienen precios moderados, generalmente entre 310 y 370 pesos, con ingredientes como panceta de cerdo o rib eye.

En los platos fuertes encuentras pastas y risottos, con precios que rondan entre los 380 y 490 pesos, mientras las opciones de pescados, mariscos y carnes escalan de forma considerable.

En este apartado, los costos pueden iniciar alrededor de los 670 pesos y superar fácilmente los 2,800 pesos en preparaciones más exclusivas. En el caso de cortes de carne de alta gama o piezas de gran tamaño para compartir, la cuenta puede elevarse hasta los 3,600 pesos.

La experiencia se complementa con una propuesta de mixología de autor que destaca por sus cocteles, los cuales se sitúan en un rango aproximado de 280 a 340 pesos, mientras que las opciones sin alcohol ofrecen alternativas más accesibles.

Luisa María Alcalde está a cargo de la Consejería Jurídica de Presidencia. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Dónde está Praya, restaurante de Acapulco, y cuáles son sus horarios?

El restaurante se ubica en la calle Escénica número 28, Colonia Guitarrón, en Acapulco de Juárez, Guerrero.

Los horarios de apertura del establecimiento son los siguientes: