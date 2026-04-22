Luisa Alcalde deja dirigencia de Morena: Acepta unirse a la Consejera Jurídica del gabinete de Sheinbaum

Más temprano, la morenista había pedido a la presidenta Sheinbaum ‘un ratito’ para pensar sobre la invitación a unirse a su gabinete.

Luisa María Alcalde informó este miércoles 22 de abril que dejará la dirigencia de Morena para unirse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la mandataria le hizo una invitación para la Consejera Jurídica.

A través de un video, la exsecretaria de Gobernación, en la administración del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, agradeció a la presidenta y dijo que aceptaría la encomienda.

“Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera presidenta de México”, indicó.

Dedicó también unas palabras al partido: “Todo mi cariño y agradecimiento a la militancia por haberme permitido estar un año y medio al frente de este extraordinario Movimiento”.

Más temprano, la morenista había pedido a la presidenta Sheinbaum ‘un ratito’ para pensar sobre la invitación a unirse a su gabinete.

“Me siento muy honrada de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya pensando en mí para incorporarme a su equipo de trabajo”, dijo en declaraciones paraN+.

¿Por qué Sheinbaun invitó a Luisa María Alcalde al gabinete?

Fue a raíz de una nueva renuncia en el Gabinete de Claudia Sheinbaum debido a la próxima salida de Esthela Damián quien buscará la candidatura de Morena para la gubernatura de Guerrero.

“Esthela quiere participar allá en Guerero, pero tiene que dejar la Consejería Jurídica. Le dije ‘¿Estás segura de que quieres dejarla?’ y me dijo que sí. Ha hecho un trabajo muy bueno“, reveló en la ‘mañanera’ de este miércoles 22 de abril.

Este mes, Sheinbaum dio un ‘ultimátum’ a su Gabinete: Si quieren aspirar a las candidaturas de los partidos para las elecciones intermedias de 2027, deben presentar sus renuncias.

Entre otros servidores públicos que han renunciado o tomado licencias para buscar candidaturas rumbo a 2027 están Andrea Chávez quien aspira a ser la candidata de Morena para la elección a la gubernatura de Chihuahua.