Luisa María Alcalde aclara: ‘Solo me iré de Morena si Sheinbaum pide que le ayude’

La líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, negó los rumores sobre que presuntamente dejaría su cargo y apuntó que es la oposición la que ha difundido dicha información.

En un breve video publicado en sus cuentas oficiales, Alcalde aseguró que continuará en su cargo frente a Morena.

“La derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias. Que si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o hay malos manejos. Y ya el colmo, como siempre, recurrir al machismo y decir que desde Palenque están por dar un manotazo en la mesa”, dijo.

Luisa Alcalde también agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue cuestionada sobre los rumores y destacó su labor frente al partido.

“Seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”, comentó Alcalde.

Luisa Alcalde fue elegida como dirigente de Morena, tras obtener la mayoría en el proceso interno del partido en septiembre de 2024. En tanto, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en secretario de la organización del partido.

Alcalde se afilió a Morena en 2011, cuando el movimiento aún no se conformaba como partido, e inició ahí su carrera como coordinadora nacional de Morena Jóvenes y Estudiantes. Más adelante, fue diputada federal y secretaria del Trabajo en el gobierno de AMLO. Más adelante, en 2023, fue nombrada como secretaria de Gobernación.

Luego de ello, en 2024, ocupó la dirigencia de Morena en sustitución de Mario Delgado.

Ahora, rumbo a las elecciones intermedias de 2027, Morena alista las encuestas para definir a sus candidatos y candidatas.